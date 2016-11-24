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İtfaiye aracı devrildi: 3 yaralı

Samsun'un Havza ilçesinde yangına giden itfaiye aracının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Ağır yaralanan itfaiyeci 112 Acil Servis'e ait ambulans helikopter ile Samsun'daki hastaneye sevk edildi.

İtfaiye aracı devrildi: 3 yaralı

24 Kasım 2016 17:54

Kaza, Samsun'un Havza ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yangına giden İsmail Cirit idaresindeki Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Havza İtfaiye Grup Amirliği'ne ait 55 APA 91 plakalı itfaiye aracı, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü İsmail Cirit ile itfaiyeciler Rıfat Sezer ve Murat Yılmaz yaralandı. Murat Yılmaz kendi imkanları ile hastaneye giderken, Rıfat Sezer ile İsmail Cirit ise 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan sürücüsü İsmail Cirit için Samsun'dan ambulans helikopter talep edildi. Havza'ya giden ambulans helikopter İsmail Cirit'i alarak Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

Muammer Ay

Etiketler: itfaiye aracı, kaza, Samsun


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