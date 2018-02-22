Diğer
Kategoriler

İtfaiye çalışanı, evindeki yangına koştu

Kastamonu'nun Cide ilçesinde meydana gelen yangında bir ev kısmen yandı.

İtfaiye çalışanı, evindeki yangına koştu

22 Şubat 2018 10:04

Edinilen bilgiye göre, Cide Liman içi mevkisinde Bilal Çelik'e ait evde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yanın çıktı. Yangına ilk olarak ev sakinleri müdahale etse de söndürmede başarılı olamayınca olay yerine Cide Belediyesine ait İtfaiye ekipleri çağrıldı. Anonsu ve adres bilgisini duyan itfaiye ekibinden Erol Çelik babasının evinin yandığını öğrendi. Olay yerine hızlıca ulaşan ekipler oluşan yangını evin tamamına sıçramadan söndürdü. Her hangi bir can kaybı ve yaralanmanın yaşanamadığı yangın sonrası evde maddi hasar meydana geldi.
Yangın sonrası kısa bir açıklamada bulunan itfaiye görevlisi Erol Çelik, “Nasipte kendi evimizin yangınını da söndürmek varmış. Tek tesellimiz can kaybı yaşanmamasıdır” dedi.

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç