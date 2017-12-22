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İtfaiye ekipleri göreve giderken kaza yaptı: 6 yaralı

Kocaeli’de bir yangına müdahaleye giden 2 itfaiye aracı önce birbirine sonra yolcu midibüsüne çarptı. İtfaiye erlerinin ölümden döndüğü kazada 5’i itfaiye eri 6 kişi yaralandı.

İtfaiye ekipleri göreve giderken kaza yaptı: 6 yaralı

22 Aralık 2017 23:20

Kaza, saat 22.00 sıralarında Başiskele E-5 Karayolu Üzeri Yeni Bursa Yolu Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmit Şehirlerarası Otogarında küçük çaplı bir yangın ihbarı alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri 2 araçla ihbar yerine yola çıktı. Başiskele mevkiinde yan yolda ilerleyen 41 BY 850 ve 41 L 0156 plakalı itfaiye araçları yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak birbirine çarptı. Birbirine çarparak savrulan iki itfaiye aracından biri, önünde seyreden 41 R 4022 plakalı yolcu midibüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle itfaiye araçlarında 5 itfaiye eri ve midibüsteki 1 yolcu yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Seka Devlet ile Umuttepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Tedavi altına alınan itfaiye erlerinin ve 1 yolcunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.
 

Etiketler: Kocaeli

 

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