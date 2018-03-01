İtfaiye erinin yangından kurtardığı aile konuştu

Evlerinde çıkan yangın sonrası mahsur kaldıkları 3'üncü kattan itfaiye tarafından kurtarılan Dede Mehmet Vural, Babaanne Ayşe Vural ve 4 yaşındaki torunları Mehmet Can Vural korku dolu anlar yaşadıklarını belirtti. İtfaiye erine teşekkür eden Vural ailesi facianın eşiğinden döndüklerini ancak evlerinin küle döndüğünü dile getirdi.

Atatürk Mahallesi, Gün Sokak'taki Mehmet Vural'a ait 3 katlı bir binanın zemin katında kömür sobasından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede tüm evi sardı. Evde bulunan Mehmet Vural (64), eşi Ayşe Vural (60), torunları Mehmet Can Vural (4) yangını farkedip dışarı çıkmak istedi ancak, apartman girişini yoğun duman sarması nedeniyle Vural çifti torunlarıyla birlikte binanın 3 katına katına çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için hummalı bir çalışma yaptı. İtfaiye eri Mevlüt Dabak ise canı pahasına alevlerin ve yoğun dumanın arasına girerek mahsur kalan Vural ailesini yangından çıkardı. Aile fertlerini sırtında apartmandan çıkaran itfaiye erine Vural ailesi teşekkür etti.

Korku dolu anları anlattılar

Yangında apartmanda mahsur kalan ve itfaiye erinin yoğun çabasıyla kurtarılan Dede Mehmet Vural, Babaanne Ayşe Vural ve 4 yaşında ki torunları Mehmet Can Vural korku dolu anları anlattı. 64 yaşındaki Mehmet Vural, "Torunumuz alt katta televizyon izliyordu, bir anda ben yapmadım diyerek yukarı çıktı. Biz bir şey kırdı zannediyorduk ne olduğunu sorunca durumu anladık, apartmandan çıkamadık yoğun duman vardı. İtfaiye bizi kendi imkanlarıyla sağ salim çıkardı. O ere çok teşekkür ederiz" dedi.

61 yaşındaki Ayşe Vural ise çok korktuklarını, ilk önce torunlarının sağlığını düşündüklerini dile getirerek, "Torunumuz telaşla yukarı gelince yaramazlık yaptı, bir şey kırdı zannettik. 'Ben yapmadım', 'ben yapmadım' diyordu. Yangını fark edince evden çıkamadı. Her yer dumandı, göz gözü görmüyordu. Bizi itfaiyeler kurtardı" şeklinde konuştu.

4 yaşındaki Mehmet Can Vural ise olayın tam ne olduğunu anlamasa da kendini kurtaran itfaiye erine seslenerek, "Teşekkür ederim itfaiyeci amca" dedi.

İlker Uyar