İtfaiye erleri yangından kurtardıkları minik Emir’i hastanede ziyaret etti

Ataşehir İnönü Mahallesi Bayır Sokak içerisinde bir gecekonduda dün çıkan yangında 7 yaşındaki Emir Soysuzlar'ı itfaiye ekipleri tarafından son anda dumanlar arasından çıkarılmıştı. İtfaiye ekipleri, kurtardıkları minik Emir’i hastane odasında ziyaret etti. Minik Emir’e oyuncak itfaiye aracı hediye eden itfaiye erleri daha sonra ufak çocuğun doktorundan sağlık durumu hakkında bilgi aldılar.

Minik Emir’in durumunun iyiye gittiğini aktaran doktoru yaptığı açıklamada, “dumandan ciddi etkilenme yaşayarak her türlü gerekli müdahaleleri yapıldıktan sonra hastanemize sevk edilmişti. Serviste takip altına aldık. Etkilenme bulguları açısından takibe devam ediyoruz. İyiye gidişi var. Bu bir süreç izlememiz gerekiyor. Genel durumu iyiye gidiyor” dedi.