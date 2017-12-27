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İtfaiye erleri yangından kurtardıkları minik Emir’i hastanede ziyaret etti

Ataşehir'de bir gecekonduda çıkan yangında mahsur kalan 7 yaşındaki çocuğu kurtaran itfaiye ekipleri minik çocuğu hastane odasında ziyaret etti. İtfaiye erleri çocuğa oyuncak itfaiye aracı hediye ederken doktoru durumunun iyiye gittiğini açıkladı.

İtfaiye erleri yangından kurtardıkları minik Emiri hastanede ziyaret etti

27 Aralık 2017 18:19
İtfaiye erleri yangından kurtardıkları minik Emir’i hastanede ziyaret etti - Tıkla İzle

Ataşehir İnönü Mahallesi Bayır Sokak içerisinde bir gecekonduda dün çıkan yangında 7 yaşındaki Emir Soysuzlar'ı itfaiye ekipleri tarafından son anda dumanlar arasından çıkarılmıştı. İtfaiye ekipleri, kurtardıkları minik Emir’i hastane odasında ziyaret etti. Minik Emir’e oyuncak itfaiye aracı hediye eden itfaiye erleri daha sonra ufak çocuğun doktorundan sağlık durumu hakkında bilgi aldılar.

Minik Emir’in durumunun iyiye gittiğini aktaran doktoru yaptığı açıklamada, “dumandan ciddi etkilenme yaşayarak her türlü gerekli müdahaleleri yapıldıktan sonra hastanemize sevk edilmişti. Serviste takip altına aldık. Etkilenme bulguları açısından takibe devam ediyoruz. İyiye gidişi var. Bu bir süreç izlememiz gerekiyor. Genel durumu iyiye gidiyor” dedi. 

 

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