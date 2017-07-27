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İtfaiye yavru köpek için 50 metre kazdı

Kahramanmaraş’ta 130 metrelik sondaj borusuna giren yavru köpek için itfaiye ekipleri yaklaşık 50 metre kazdı. Sondaj borusunun etrafını iş makineleriyle açan itfaiye ekipleri, yavru köpeği sağ salim çıkarmayı başardı.

İtfaiye yavru köpek için 50 metre kazdı

27 Temmuz 2017 15:17
İtfaiye yavru köpek için 50 metre kazdı - Tıkla İzle

Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Elmalar Mahallesinde daha önce yapılan sondaj kuyusundan gelen köpek seslerini duyan vatandaş durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sondaj borusu içinde yavru köpeğin olduğunu tespit etti. Yavru köpeği sıkıştığı yerden çıkarmak için sondaj borusunun etrafını iş makineleriyle kazan ekipler, 50. metrede yavru köpeğe ulaştı. 3 gündür sondaj borusunda kaldığı tahmin edilen yavru köpeğin sağ salim sıkıştığı yerden çıkarılması itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.

İtfaiye ekipleri, sondaj borusundan çıkarttıkları yavru köpeğe su ve yemek vermesinin ardından detaylı sağlık kontrolü için veteriner merkezine teslim edildi. 

Muhammet Özer


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