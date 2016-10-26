Tavşanlı Altınova Subaşı Kaytazdere İtfaiye Birliği itfaiye erlerine itfaiye merkezinde eğitim verildi. Program çerçevesinde yanma, yangın, yangınlardan korunma yöntemleri, yangın ve doğal afet durumlarında yüksek binalardan kurtarma teknikleri konusunda verilen eğitimin ardından tatbikat yapıldı. TASKİB Amiri İsmail Başaran, eğitim ve tatbikat çalışmalarının aralıksız devam ettiğini vurgulayarak, “Ekipman olarak güçlenen itfaiye teşkilatı personel açısından da en iyi noktaya gelmiştir. Yeni binamızla birlikte daha verimli hizmet verilecek” dedi.

Mehmet Mercan