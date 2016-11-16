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İtfaiyeden karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyarı

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, dikkat edilmediğinde büyük tehlikelere yol açabilen soba kullanımı ile ilgili uyarılarda bulundu.


16 Kasım 2016 16:08

Karbonmonoksit zehirlenmeleri ile ilgili açıklamalarda bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaye Dairesi Başkanlığı Eğitim Amiri Nurettin Ayaz, yanan sobaya asla kömür atılmaması gerektiğini belirtti. Kış mevsiminin gelmesiyle ölümle sonuçlanabilen soba zehirlenmelerine dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Ayaz, "Soba yakmak beraberinde tabi ki tehlikeleri de gündeme getiriyor. Halkımız nedense sobayla ilgili yeterli bilgiye sahip değil. Sonucunda maalesef karbonmonoksit gazı zehirlenmeleri meydana geliyor. Soba yakarken bazı ana hususlar var. Mesela yanan sobaya asla kömür atılmamalı. Soba alttan değil üstten yakılmalı, odunlar kovaya kömürle birlikte 3'te 2 oranında doldurulmalı. Odunlar kömürü tutuşturana kadar, yani tam yanma olayı gerçekleşene kadar sobanın altı üstü asla kapatılmamalı. Sıçrayan kıvılcımlardan kaynaklı koruma amaçlı sobanın altına mermer ya da bir metal koruyucu koymak gerekiyor. Ve sobanın temizliğini mutlaka ayda bir yapmamız gerekiyor. Tabi ki iyi çeken bir baca için de bacalarımızın temizliği de yılda bir kere ehli kişilere yaptırılmalı. Soba boruları zamanla deforme olup özelliğini kaybediyor, sonuç olarak da buradan sızan karbonmonoksit yine ortama yayılıp zehirlenmelere yol açıyor. Boru konusunda da fazla borudan ve dirsekten kaçınılarak, duvarların üst kısımlarına sabitlenmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

Bir başka hataya da dikkat çeken Ayaz, "Halkımız bunu sık sık yapıyor, soba yanmadığı zaman sobayı akaryakıt ürünleriyle, yani benzin, mazot, tiner, boya, hatta kolonya ile yakmaya çalışıyorlar. Bu da biliyorsunuz ki kesinlikle patlamaya neden oluyor. Ve büyük bir yangına davetiye çıkartır. Sobayı yakmak için asla bu tür şeyler yapılmamalı. Bunun yanı sıra rüzgarlı havalarda sobamızı söndürelim, çünkü yukarıdan tepme yapan rüzgarlar basınçla yine zehirli gazları ortama yayarlar. Bunlar gerçekten kayda değer tutulması gereken önemli hususlar" ifadelerini kullandı.  

Etiketler: itfaiye, karbonmonoksit zehirlenmeleri, uyarı


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