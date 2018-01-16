İtfaiyeden keçi kurtarma operasyonu

Sahibinden kaçan keçi, Derbent mevkisinde uçurumda mahsur kaldı. Uçurum kenarında mahsur kalan keçinin kurtarılması için itfaiyeden yardım istendi. İhbar üzerine Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri harekete geçti. Vakit kaybetmeden olay yerine giden ekipler, halat yardımıyla keçinin bulunduğu noktaya inmeyi başardı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından mahsur kalan keçi kurtarılarak sahibine teslim edildi.

İtfaiye ekiplerinin canı pahasına keçiyi kurtarması ise vatandaşların takdirini kazandı.

Şahin Binici