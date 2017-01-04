Çavuşoğlu Mahallesi Antikacı Sokak’ta bir işyerinin demir kapısında bulunan küçük delikten çıkmaya çalışan kedinin kafası kapıya sıkışınca mahsur kaldı. Çevredekilerin kurtarmadığı kedinin yardımına ise Malatya Büyükşehir Belediyesi Kurtarma ekipleri yetişti.

İtfaiye ekipleri kedinin sıkıştığı yerden kurtarılması için çalışma başlatırken, çevredekiler de meraklı gözlerle kurtarma operasyonunu izledi. Demir kapının kesilmesi sırasında kedinin zarar görmemesi için üstü bez parçası ile örtülürken başarılı geçen operasyonun ardından mahsur kalan kurtarıldı. Özgürlüğüne yeniden kavuşan kedi sokaklarda izini kaybettirirken vatandaşlar itfaiye ekiplerine teşekkür etti.