Diğer
Kategoriler

İthal et hayvan satışlarını durdurdu

İthal et satışı ile İç Anadolu bölgesinin en büyük hayvan pazarı olan Şarkışla hayvan pazarında satışlar durma noktasına geldi.

İthal et hayvan satışlarını durdurdu

20 Kasım 2017 11:03

Yurt içinde kırmızı et fiyatlarının düşürülmesi için başlatılan ithal et satışı hayvan satışlarını durma noktasına getirdi. İç Anadolu bölgesinin en büyük hayvan pazarı olarak bilinen Şarkışla hayvan pazarında bu gelişmelerden olumsuz etkilendi. Her Cumartesi günü kurulan pazar hayvan pazarında yoğunluk olmasına rağmen hayvan satışı yok. İthal et satışının ardından yerli karkas kesim 23, kuzuda ise 26 liraya kadar gerilemiş olması da satışları etkilemedi.

İthal et besiciyi çökertti

Besiciler hiç satış yapmadan günü kapattıklarını belirterek, ithal etin yerli üretimi çökerttiğini söylediler. Besiciler yerli et fiyatının düşebilmesi için de önce mazot, gübre ve yem fiyatlarının düşmesi gerektiğine dikkat çekti. Besiciler yaptıkları açıklamalarda,"İthal et yerli hayvan satışlarını psikolojik olarak durdurdu. Satış yok. 500 TL nakliye parası vererek pazara getirdiğimiz havyarları tekrar nakliye parası ödeyip geriye götürüyoruz. İthal et girişinden önce pazara getirdiğimiz hayvanların yüzde 80'ı satılırdı. Elimizde mal kalmazdı. Şuan çoğu besici hiç mal satmadan pazardan ayrılıyor. Bu sistem bizi çökertti. Türkiye’de yerli et fiyatlarının düşmesi için ithal et kalıcı bir çözüm olamaz. Hayvan fiyatlarının düşmesi için mazot, gübre ve yem fiyatlarının da düşmesi gerekiyor. Bugün yem 60 lira. İthal ile sorun çözülmez. Bugün fiyat düşer yarın yine yükselir" dediler.

Onur Erden - Veysel Korkmaz

Etiketler: hayvan satışı, ithal et

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç