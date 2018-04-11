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İthal kitap ve eşya siparişlerinde vergi düzenlemesi

Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir kişiye posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen bedeli gönderi başına toplam 22 avroyu geçmeyen eşya ile 150 avroyu geçmeyen kişisel kullanıma mahsus kitap ve benzeri basılı yayınlar gümrük vergisinden muaf olacak.

İthal kitap ve eşya siparişlerinde vergi düzenlemesi

11 Nisan 2018 11:45

Bakanlar Kurulunun "4458 Sayılı Gümrük Kanunun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılması’ kararı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Karara göre, Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir kişiye posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen bedeli gönderi başına toplam 22 avroyu geçmeyen eşya ile 150 avroyu geçmeyen kişisel kullanıma mahsus kitap ve benzeri basılı yayına muafiyet tanınacak.
Kamu kurum ve kuruluşlarına, kütüphanelere, müzelere, eğitim veya bilimsel araştırma ile uğraşan kuruluşlara gönderilen veya bunlar tarafından temin edilen kitap veya basılı yayınlar gümrük vergisinden muaf tutulacak.
Karar, 26 Nisan 2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek.
 

 

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