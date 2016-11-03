Ekonomi Bakanlığı'nın, ithalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğe göre, yerli üreticiler tarafından yapılan başvuruya istinaden yürütülen soruşturma sonucunda, Çin menşeli "cam liflerinden uzunluğu 50 milimetreyi geçmeyen kırpılmış iplikler, fitiller, takviye tabakaları, cam liflerden keçe" ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemin sona ermesinin, damping ve zararın devam etmesi veya yeniden tekrarlanabilmesi ihtimaline yol açacağı değerlendirildi. Bu çerçevede, soruşturma konusu ürünler için uygulanan dampinge karşı önlemin mevcut haliyle devam ettirilmesine karar verildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğde şu ifadelere yer verildi: "31/12/2010 tarihli ve 27802 sayılı (5 inci mükerrer) Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2011/1) ile ÇHC (Çin Halk Cumhuriyeti) menşeli “cam elyafı takviye malzemeleri”nin ithalinde CIF bedelin %20,20’si ve %23,75’i arasında firma bazında değişen oranlarda dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.

Yerli üretici Cam Elyaf Sanayii Anonim Şirketi firması tarafından söz konusu önlemin dampingli ithalatın Yerli üretim dalı üzerinde oluşturduğu zararın ortadan kalkması için yeterli olmadığı iddiasıyla yapılan Ara gözden geçirme soruşturması açılması başvurusu üzerine başlatılan AGGS, 17/4/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/5) ile sonuçlandırılmış ve dampinge karşı önlem oranları CIF bedelinin %24,50’si ve %35,75’i olmak üzere yeniden belirlenmiştir.

Diğer taraftan, 22/8/2015 tarihli ve 29453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/5)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile “boru ve tüplerin izolasyonuna mahsus kokiller ve mahfazalar” söz konusu önlem kapsamı haricinde tutulmuştur.

Yönetmeliğin 35 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmünce, 21/3/2015 tarihli ve 29302 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/4) vasıtasıyla mevcut önlemlerin yürürlükte kalma sürelerinin sona ereceği ve ilgili ürünün yerli üreticilerinin mevzuatta öngörülen sürelerde yeterli delillerle desteklenmiş bir başvuru ile Nihai gözden geçirme soruşturması açılması talebinde bulunabilecekleri duyurulmuştur.

Bu kapsamda bahse konu önlemin yürürlükten kalkması halinde önleme konu üründe dampingin ve zararın devam edeceği veya yeniden meydana geleceği iddiasıyla Cam Elyaf Sanayii Anonim Şirketi firması tarafından gerçekleştirilen başvuru üzerine, 18/11/2015 tarihli ve 29536 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/50) ile başlatılan Nihai gözden geçirme soruşturması tamamlanmıştır. Söz konusu soruşturma süresince önlem yürürlükte kalmaya devam etmiştir."

