Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Ekonomi
  •  » İthalatta haksız rekabetin önlenmesi tebliği yayımlandı

İthalatta haksız rekabetin önlenmesi tebliği yayımlandı

Ekonomi Bakanlığı'nın, ithalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.


03 Kasım 2016 11:47

Ekonomi Bakanlığı'nın, ithalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğe göre, yerli üreticiler tarafından yapılan başvuruya istinaden yürütülen soruşturma sonucunda, Çin menşeli "cam liflerinden uzunluğu 50 milimetreyi geçmeyen kırpılmış iplikler, fitiller, takviye tabakaları, cam liflerden keçe" ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemin sona ermesinin, damping ve zararın devam etmesi veya yeniden tekrarlanabilmesi ihtimaline yol açacağı değerlendirildi. Bu çerçevede, soruşturma konusu ürünler için uygulanan dampinge karşı önlemin mevcut haliyle devam ettirilmesine karar verildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğde şu ifadelere yer verildi: "31/12/2010 tarihli ve 27802 sayılı (5 inci mükerrer) Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2011/1) ile ÇHC (Çin Halk Cumhuriyeti) menşeli “cam elyafı takviye malzemeleri”nin ithalinde CIF bedelin %20,20’si ve %23,75’i arasında firma bazında değişen oranlarda dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.

Yerli üretici Cam Elyaf Sanayii Anonim Şirketi firması tarafından söz konusu önlemin dampingli ithalatın Yerli üretim dalı üzerinde oluşturduğu zararın ortadan kalkması için yeterli olmadığı iddiasıyla yapılan Ara gözden geçirme soruşturması açılması başvurusu üzerine başlatılan AGGS, 17/4/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/5) ile sonuçlandırılmış ve dampinge karşı önlem oranları CIF bedelinin %24,50’si ve %35,75’i olmak üzere yeniden belirlenmiştir.

Diğer taraftan, 22/8/2015 tarihli ve 29453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/5)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile “boru ve tüplerin izolasyonuna mahsus kokiller ve mahfazalar” söz konusu önlem kapsamı haricinde tutulmuştur.
Yönetmeliğin 35 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmünce, 21/3/2015 tarihli ve 29302 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/4) vasıtasıyla mevcut önlemlerin yürürlükte kalma sürelerinin sona ereceği ve ilgili ürünün yerli üreticilerinin mevzuatta öngörülen sürelerde yeterli delillerle desteklenmiş bir başvuru ile Nihai gözden geçirme soruşturması açılması talebinde bulunabilecekleri duyurulmuştur.

Bu kapsamda bahse konu önlemin yürürlükten kalkması halinde önleme konu üründe dampingin ve zararın devam edeceği veya yeniden meydana geleceği iddiasıyla Cam Elyaf Sanayii Anonim Şirketi firması tarafından gerçekleştirilen başvuru üzerine, 18/11/2015 tarihli ve 29536 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/50) ile başlatılan Nihai gözden geçirme soruşturması tamamlanmıştır. Söz konusu soruşturma süresince önlem yürürlükte kalmaya devam etmiştir."
 

Etiketler: ekonomi bakanlığı


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EKONOMİ VİDEO GALERİ
EKONOMİ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 15°C

  • İzmir

    İzmir 19°C

  • Bursa

    Bursa 21°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!