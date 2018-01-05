İtirafçı olan Burak Akın'a FETÖ firarilerinin fotoğrafları teşhis ettirildi

Akın'ın emniyette verdiği ifadede, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ'nün gerçek yüzünü görerek örgütten ayrıldığını ancak firari FETÖ'cülerin kendisini rahat bırakmayarak sürekli irtibata geçmeye çalıştıklarını söylediği öğrenildi.

FETÖ üyesi olduğunu itiraf ederek Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim olan Akın, sabah saatlerinde Ankara Adliyesi'ne getirildi. Soruşturmayı yürüten savcı ile görüşen Akın'a bazı firari FETÖ'cülerin fotoğrafları gösterilerek teşhis ettirildi. İfadesi alınmayan, sadece fotoğraf teşhisi yaptırılan Akın, tekrardan emniyete götürüldü. Akın hakkında ek gözaltı kararı alındığı öğrenildi.

Mahrem imam Mersin'de gözaltına alındı

Akın, itirafçı olmasının ardından aktif görevde bulunan Yüzbaşı Fuat Söylemez ile Yüzbaşı Abdülkadir Koçyiğit'in de isimlerini vermiş, bu şahıslarda gözaltına alınmıştı. Söylemez ile Koçyiğit de etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı olmak istedi. Şüphelilerin itirafları doğrultusunda örgütün mahrem imamı olan bir kişi bu sabah Mersin'de gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahsın öğretmen olduğu öğrenildi.

Öte yandan, Akın'ın emniyette verdiği ifadede örgütün gerçek yüzünü 15 Temmuz darbe girişimi sırasında gördüğünü, ardından da örgütten ayrıldığını söylediği öğrenildi. FETÖ'nün kendisini rahat bırakmadığını belirten Akın, firari FETÖ'cülerin sürekli kendisini arayarak irtibata geçmeye çalıştığını kaydetti. Akın, "Ama ben hep onlardan kaçtım ve görüşmek istemedim" ifadesini kullandı.

Abdullah Sarica