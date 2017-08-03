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İtirafçı olan FETÖ ablası tahliye oldu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Yozgat'ta 5 evden sorumlu ev ablası olan ve mahkemede itirafçı olan kadın sanık, tahliye oldu.

İtirafçı olan FETÖ ablası tahliye oldu

03 Ağustos 2017 11:15

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 10 aydır tutuklu bulunan sanık S.G. ve avukatı hazır edildi. 2005-2009 yılları arasında Yozgat'ta FETÖ'ye ait örgüt evlerinde ablalık yapan sanık S.G., etkin pişmanlıktan faydalanmak üzere itirafçı oldu.

Öğrencilik yıllarında Yozgat'ta 5 evden sorumlu olduğunu belirten S.G., "Bölge ev ablası S.T. isimli kadındı, İl ablası ise Zeynep isimli ev hanımı olduğunu bildiğim kadındı. Soy isimlerini bilmiyorum" dedi. Çok uzun süre geçtiği için soy isimlerini hatırlamadığını söyleyen S.G., ev ablalığı yapan kişilerin isimlerini mahkemeye verdi. Nevşehir Kapalı Cezaevinde kaldığı süre içerisinde M.G. isimli kadının cezaevinde sohbet toplantıları yapıldığı iddialarını yalanlayan sanık S.G., "Kendisi ile tartıştık, husumetimiz oldu. 50 kişilik koğuşta 5 kişi dışında hepimizi yakacağını söyledi. 2010 yılından sonra hiçbir irtibatım kalmadı" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, verdiği ara karar ile tutuklu sanığın tutuklulukta kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı ile tahliyesine karar verip, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için Kasım ayına erteledi. 

Şeref Kahraman


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