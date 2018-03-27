İTO Emlak Komitesi için önemli adaylar yarışacak

İstanbul Ticaret Odası Meslek Komiteleri seçimleri, 9 Nisan 2018 Pazartesi günü yapılacak. 136 yıllık geçmişe sahip İstanbul Ticaret Odasında, 81 meslek grubunun seçimi için 154 sandık kurulu oluşturuldu.

248 meclis üyesinin görev yapacağı oda organ seçimlerine seçmen sıfatıyla iştirak edebilmek için, seçim tarihi itibariyle en az iki yıldır odaya kayıtlı olmak gerekiyor. İTO’da 21 numaralı Emlak Müşavirleri komitesi de seçime hazırlanıyor. Meslek grubu içindeki 7 bin 911 üyeden, 5 bin 950’ye yakını oy seçmen sıfatını taşıyor. Grupta emlak müşavirlerinin yanı sıra, değerleme, site ve apartman yönetim şirketleri de yer alıyor.

Emlak Müşavirleri meslek komitesi seçimleri için sektörde birçok tecrübe ve birikimleri olan IB Ege Grup Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Bozan, Altın Emlak Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Özelmacıklı, Delta Holding Yönetim Kurulu Başkanı Seyithan İzsiz, Gayrimenkul Emlak Enerji’den Ozan Özen, Fuar Yapı’dan Cahit Kılıç ve Piramit Gayrimenkul’den Resul Dizeci bir araya geldi.

Müktesep haklar devam etmeli

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan ve halen emlak müşavirleri meslek komitesi başkanlığını yürüten İbrahim Bozan, “Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik Taslağına ilişkin İTO Emlak Müşavirleri komitesi olarak birçok çalışmalar yaptık. Düzenlemenin gerekli hassasiyetleri dikkate alması durumunda sektörümüze faydalı olacağı kanaatini taşıyoruz. Emlakçılığın zaten var olan bir meslek olması nedeni ile mevcut durumda emlak faaliyetini yapan, vergi mükellefi olan, oda kaydı bulunan kişiler için başka ek koşullar getirilmemesini savunuyoruz. Şimdiye kadar eğitimlerini alarak faaliyetini zaten yasal olarak yapanların müktesep hakkı devam etmelidir” dedi.

Milli ve yerli komite

Altın Emlak Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Özelmacıklı ise “İTO seçimlerinde, geniş kitlelere hitap eden, sektörü ve mevzuata hakim, tek bir sahış değil takım olarak faaliyet gösterecek, uzlaşma ve kapsayıcı olacak, yeni düzenlenmelere çözüm sunacak ve mevcut üyelerimizin haklarını koruyacak milli ve yerli bir komite grubu belirledik. Web sayfamızdan yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı komite üyelerimiz ile paylaşıyoruz. Çıktığımız bu yolda temennimiz, seçimlerin en yüksek katılım ve en doğru sektörel temsille tamamlanmasıdır” ifadelerini kullandı.

‘Emlak İşimiz, Sizler Gücümüz’

‘Emlak İşimiz, Sizler Gücümüz’ sloganı ile seçimlere hazırlandıklarını dile getiren Delta Holding Yönetim Kurulu Başkanı Seyithan İzsiz, “Şimdiye kadar, meslektaşlarımızın destekleri ile her platformda mesleğimizin yasal düzenlemeleri için, standartlarımız için, herkesin bu işi yapamaması gerektiğini savunarak mücadele verdik. Birçok komite toplantısı ve çalıştay gerçekleştirdik. Yaklaşık 5 yıllık dönemde, İTO meslek komitesi ve meclis üyesi olarak yasa taslağının yayınlanmasından, emlakçıların eğitimlerine, yabancı yatırımcılardan, emlak vergilerine kadar birçok düzenlemeyi hayata geçirdik. Şimdi ise sıra, yasamızın çıkacağı bu dönemde, mesleğimizi tekrar kucaklayacak yeni yönetimin seçilmesinde. 9 Nisan’da kullanacağımız oylar ile komitemize sahip çıkalım” diye konuştu.