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İTO ve iştirakleri yurtiçi alımlarını sadece 'TL' ile yapacak

İTO Başkanı İbrahim Çağlar, "Türk Lirası'nın arkasındaki asıl rezerv, 78 milyonun alın teri olduğunu söyleyerek, “O alın terinin bir damlasının bile boşa gitmesine izin vermeyeceğiz" dedi.


06 Aralık 2016 14:46

İstanbul Ticaret Odası (İTO), Oda'nın ve iştiraklerinin yurtiçi alımlarında sözleşmelerini sadece TL ile gerçekleştirme kararı aldı. İTO Başkanı İbrahim Çağlar, "Türk Lirası tıpkı bayrağımız gibi milli beraberliğimizin sembolü, insanımızın alın terinin karşılığıdır. Bu hassasiyeti dikkate alarak Sayın Cumhurbaşkanımızın TL kullanımı çağrısını sonuna kadar destekliyoruz. Türk Lirası'nın arkasındaki asıl rezerv 78 milyonun alın teridir. O alın terinin bir damlasının bile boşa gitmesine izin vermeyeceğiz. Reel sektörü destekleyecek tedbirleri bir an önce hayata geçirirken, yerli üretimimizi milli paramızla gerçekleştirmek, tüketim ve tasarrufumuzu da TL ile yapmaktan başka yolumuz yok" diye konuştu.

İstanbul Ticaret Odası olarak Oda'nın ve iştiraklerinin tüm yurtiçi alımlarını sadece Türk Lirası ile gerçekleştireceklerini belirten Çağlar, "Kararın Odamız üyelerinin bundan sonra yapacakları kontratları için de olumlu bir örnek teşkil etmesini diliyoruz" dedi. İbrahim Çağlar, Oda bütçesindeki mevduatı da TL dışında bir para birimiyle değerlendirmediklerini ifade etti.

TL'ye sahip çıkmanın bugün her zamankinden daha önemli olduğunu belirten İTO Başkanı Çağlar, "Egemenliğimizin sembolü olan Türk Lirası'nı itibarsızlaştırmak isteyenlere karşı durmak, bayrağımızı korumakla eş değerdir" değerlendirmesinde bulundu.
 

Etiketler: İTO Başkanı İbrahim Çağlar


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