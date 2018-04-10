İTO’da emlak komitesi belli oldu

9 Nisan’da gerçekleşen İstanbul Ticaret Odası seçimlerinde, yaklaşık 8 bin üyelisi bulunan, 21 numaralı Emlak Müşavirleri Meslek Komitesinde asil ve yedek üyeler belli oldu. Üç ayrı listenin yarıştığı seçimleri, 291 oy alan ve turuncu listede yer alan yerel sektör temsilcileri kazandı. 4 yıl boyunca görev yapacak komitede Altın Emlak Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Özelmacıklı, IB Ege Grup Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Bozan, Delta Holding Yönetim Kurulu Başkanı Seyithan İzsiz, Piramit Gayrimenkul’den Resul Dizeci meclis üyesi olarak seçildi. Komitede yer alan diğer üyeler ise, Muharrem Hakan Çölmekçi, Lale Aykanat, Fuar Yapı’dan Cahit Kılıç ve İzsiz Yapı’dan Yaşar İzsiz ve Ortadoğu Emlak’dan Ahmet Kalay oldu.

"En yoğun katılım sağlanan seçim oldu"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Özelmacıklı, "Şimdiye kadar en yoğun katılımın sağlandığı ve demokratik bir havada geçen komite seçimlerimizin tüm üyelerimiz açısından hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Her seçim bir bayrak yarışıdır. Yarışı kim önde tamamlarsa tamamlasın önemli olan mesleğimiz için hep birlikte, dayanışma halinde çalışmaktır" dedi.

"Meslektaşlarımız ile dayanışma içinde olacağız"

Delta Holding Yönetim Kurulu Başkanı Seyithan İzsiz ise "İstanbul Ticaret Odası gibi mesleğimizin tacirlik boyutunda temsil edildiği bu önemli kurumda tüm meslektaşlarımızın güven oyunu alarak seçilmiş olmaktan mutluluk ve gurur duyuyorum. Öncelikle bu nedenle bütün meslektaşlarımıza teşekkür ederim. Bu görevde gerçekleştireceğimiz her çalışma, bu zamana kadar gerçekleştirdiğimiz bütün çalışmalar gibi kolektif, dayanışma içinde, çok sesli ve uyumlu bir çalışma olacaktır. Amacımız tüm meslektaşlarımızı kucaklayan çalışmalar yapmak ve mesleğimizi gelecek kuşaklara itibarlı, donanımlı bir meslek olarak bırakmamız yolunda önemli adımlar atılmasını sağlamaktır" ifadelerini kullandı.

"Müktesep haklar devam etmeli"

IB Ege Grup Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Bozan ise "Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik Taslağına ilk gündem maddemiz olacak. Bu ay sonu yapılacak olan çalıştay için çalışmalara başladık. Emlakçılığın zaten var olan bir meslek olması nedeni ile, mevcut durumda emlak faaliyetini yapan, vergi mükellefi olan, oda kaydı bulunan kişiler için başka ek koşullar getirilmemesini arzu ediyoruz. Müktesep haklar devam etmeli" şeklinde konuştu.