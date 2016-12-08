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ITSO'dan 'TL' kampanyasına destek

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Başkanı Şükrü Başdeğirmen, üyelerine Türk lirasıyla işlem yapmaları çağrısında bulundu.


08 Aralık 2016 12:33

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine yurt genelinde başlatılan Türk Lirası’na bir destek de Isparta Ticaret ve Sanayi Odası'ndan geldi. ITSO Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Türkiye'nin kalkınması ve ülke üzerinde oynanmak istenen oyunların bozulması için Ispartalı sanayici, iş adamı, yatırımcı ve ihracatçıları TL kampanyasına destek vermeye ve dövizlerin TL'ye çevirmeye davet etti.

"Paramızın değerini artırmak zorundayız"
Ekonomide güçlü bir ülke olmak ve yabancı ülkelere güçlü bir şekilde rekabet etmek isteniyorsa mutlaka Türk Lirasının öneminin anlaşılması ve değerinin artırılması gerektiğini belirten Başdeğirmen, "Türk parası ile işlemlerimizi yapıp hem kendi paramızı güçlendirmek hem de kendi ekonomimizi güçlendirmek zorundayız. Bu durum hem bizi hem de ülkemizi bir adım öne götürecektir" diye konuştu.

"Benzer oyun sergileniyor"
Başdeğirmen, "Ülkemizde 15 Temmuz’da bir darbe girişimi yaşandı. Öncesinde ise 17-25 Aralık operasyonları yapıldı. Şimdi ise ekonomik olarak darbe yapılmaya çalışıyor. Bu millet 15 Temmuz’da canı ile nasıl ülkesini koruduysa, eminim ki şimdide ülkesine sahip çıkacaktır" dedi

Tüketicilere yerli ürüne yönelin çağrısı
Tüketicilere de yerli üretime yönelme çağrısı yapan Başdeğirmen, "Dünyadaki kur dalgalanmasının etkisini, bazı güçlerin tetiklemesiyle sanayiciler olarak üzerimizde hissediyoruz. Bizi ekonomik çıkmaza sürüklemek isteyen bu çevreler, dövizi bir silah olarak kullanıyor. Bunun önüne geçmenin yolu da üreterek büyümekten geçiyor. Uzun dönemde üretimin artmasının getireceği olumlu etkiye, kısa dönemde tüketimimizi yöneterek ulaşmak mümkün. Bunun için de tüketilen ürünlerin yerli malı olmasına özen gösterilmesi gerekiyor. Böylece yerli üretici desteklenmiş olacak ve dalgalanmaların etkisi azalacak, döviz çıkışının azalmasıyla da elimiz güçlenecektir. Dış ticaret açığı da azalarak, spekülasyonların ününe geçilebilecektir. Bu nedenle milletimizi yerli ürünlerin tüketimine davet ediyoruz" açıklamasında bulundu. 

Ferhat Kaya
 

Etiketler: itso


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