İttifak adımları sağlam atılacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, MHP’nin 2019 Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday çıkarmayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğini açıklamasının ardından gözler bugün yapılacak Erdoğan-Bahçeli zirvesine çevrildi. Külliye’de saat 16.00’da yapılacak zirvede ağırlıklı olarak uyum yasaları ve Bahçeli’nin üzerinde durduğu ittifakın yasal zemine kavuşturulması üzerinde durulması bekleniyor.

‘Cumhur ittifakı’ formülü üzerinde, henüz hiçbir somut çalışma yapmayan AK Parti yönetimi, seçim ittifaklarına ilişkin düzenlemenin 2019 yılından önce gündeme gelmeyeceği görüşünde.

AK Parti Genel Merkezi bünyesinde uyum yasaları konusunda oluşturulan 5 ayrı komisyonun çalışmaları kapsamında seçim mevzuatı da gözden geçirilecek. AK Parti kaynakları, seçim ittifaklarının da bu çerçevede ele alınacağını, ortaya çıkacak taslakların MHP yönetimi ile değerlendirileceğini dile getiriyor. AK Parti’deki ağırlıklı görüş, partilerin seçimlerde ittifak yapmasını yasaklayan hükümlerin seçim mevzuatından temizlenmesi. AK Parti yöneticileri, ittifaklar yasal olmadığı için geçmişte de farklı yolların denendiğini hatırlatarak, “En azından yasaklamanın kalkması doğru olabilir. İttifak yapılacak diye bir zorunluluk yok ama şeffaf bir şekilde yapılmasının önü açılabilir” görüşünü de dile getiriyor.

Oy pusulasında ittifak yapacak partilerin nasıl yer alacağı da düzenlenecek. Seçmenin oy pusulasında önce kendi partisine, sonra partisinin yer aldığı ittifaka mühür basacak olmasının seçmenin kafasını karıştırabileceğine dikkat çeken AK Parti yönetimi, ittifakların uygulandığı dünya örneklerinin inceleneceğini dile getiriyor.

AK Parti kaynakları, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için ayrı oy pusulası olacağı için, pusulada ayrıca bir ittifak sembolüne gerek olmayacağını belirtiliyor. AK Parti’nin hazırladığı uyum paketinde de, Cumhurbaşkanı adaylarının parti adayı olması durumunda, parti logosu ile birlikte aday isimlerinin pusulada yer alması öneriliyor. AK Parti yöneticileri, “Cumhurbaşkanlığı seçiminde ayrı bir oy pusulası olacağı için, burada bir ittifaka ihtiyaç yok, çünkü şahıslar yarışacak. Seçmenler, şahıslara oy verecek” görüşünü dile getiriyor.

5 YIL DAHA TAM DESTEK

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğine dair sözlerini tekrarlayarak, "Desteğimiz seçimlerle sınırlı kalmayacak" dedi. Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli özetle şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nin bina edilmesini tavizsiz şekilde destekledik. Bu destek ve katkımız, açık açık söylüyorum, 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimlerinde de mutlaka devam edecektir. Hatta seçimlerle sınırlı kalmayacak, 2019’dan sonraki beş yıl boyunca da, yeni sistemin iyice kökleşmesi ve kalıcı hâle gelmesi için millî ve tarihî sorumluluğumuz kapsamında süren işbirliğinin, doğacak ahlaki ittifakın gereğini gönül huzuruyla yapacağız. Bu şartlar altında, dün de belirttiğim üzere, partimiz 2019’da uzlaşmaya açık ve talipli olduğundan Cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacaktır.

Bahçeli konuşmasında, kendisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek açıklamasını "patron çıldırdı" diye eleştiren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e de cevap verdi. Bahçeli, şunları söyledi: "‘MHP’nin kapısına tasfiye sürecinde’ ibaresinin asıldığını onursuzca söyleyenler, ‘Patron çıldırdı, kapatıyoruz’ sözleriyle irademizi saptıranlar, bilsinler ki, kendileri ve zihniyetleri çukurların en derinine çıldıra çıldıra düşmüşlerdir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilke ve esaslarıyla yönetim hayatımıza mühür vurması, 696 sayılı KHK’nin 121’nci maddesini muğlak bularak muradını deşifre eden ne Sayın Gül’ün harcı, ne de Gandili’ğe özenen, ama Kandil’e tutunan Sayın Kılıçdaroğlu’nun harcıdır. Yeni sistem sadece ve sadece Türk milletinin harcıdır."

Türkiye Gazetesi