İttifak düzenlemesi Anayasa Alt Komisyonuna sevk edildi

TBMM Anayasa Komisyonu ittifak teklifini görüşmek üzere toplandı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül teklifle seçimlerin güvenliğini sağlamanın, gizlilik ve dürüstlük ilkelerine sadakatle katılımı artırmanın ve millet iradesine sahip çıkmanın adına bu şartların tahkim edildiğini söyleyerek, "Siyasi partilerin ortak amaçlar doğrultusundaki ittifakları elbette yeni değildir. İttifaklar her zaman olmuştur. Dilde birlik, fikirde birlik, işte birlik siyasetin matematiği içinde her zaman mümkün değildir. Yine de bu birliği sağlayacak araçlara her dönem ihtiyaç duyulmuştur. Mevzuattaki yasaklayıcı hükümler, partilerin siyasi varlıklarını koruyarak iş birliğine gitmelerini bugüne dek engellemiştir. Teklif bu yönüyle bu ihtiyacı karşılamaktadır, ittifakları hukuki zemine taşımaktadır. Teklifle öngörülen bu yeniliğin diğer bir boyutu da 16 Nisan halkoylamasında milletimizin mührünü vurduğu reformla ilgilidir. Milletimiz, kendisini idare edecekleri doğrudan ve öngörülür bir biçimde seçme hakkını elde etmiştir. Artık hükümetleri kendi iradesiyle bizzat belirleyecektir. Garantörü bürokrasi aygıtı değil, bizzat millet olan bu sistem, daha güçlü toplumsal destek demektir" dedi.

Gül, kutuplaşma siyasetinin değil, kucaklaşma siyasetinin önünün açılacağını kaydederek, "Toplumun ortak heyecan ve beklentilerine hitap edenler de doğal olarak güç birliği, iş birliği yapacaktır. İttifak arayışları bu yeni tarz siyasetin bir sonucudur. Koalisyonlar dönemi kapanmıştır, yönetim istikrarını sağlamanın garantisi olmayan parçalı siyaset tarihe karışmıştır. Milletin oy ve tercihi artık pazarlık konusu olmayacaktır. Siyasi çıkarların siyasi ilkeleri bastırdığı koalisyon dönemleri artık yaşanmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Milliyetçi Hareket Partisi Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ise, "12 Eylül darbe zihniyetinin ürünü olan yasaklar kaldırılmakta, siyasi partilerin özgürlük alanı genişletilmekte, siyasi taban daha da demokratik hale getirilmektedir. Kanun teklifi siyasi partilerin kanuna karşı hile yoluyla değil, tüzel kişilikleriyle ittifak yapmayı düzenlemekte, zaten öteden beri de yapılan ittifakların yasal zeminde yapılması amaçlanmaktadır" diye konuştu.

Halkların Demokratik Partisi Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş da, kameraların kayıt almasını önerdi fakat reddedildi. Beştaş, HDP milletvekilleri Ahmet Yıldırım ve İbrahim Ayhan'ın milletvekilliklerinin düşürüldüğünü belirterek, mağdur olduklarını ifade etti.

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan ise, bunun toplumu, siyaseti kimliksizleştirme olduğunu söyleyerek, teklifle iki partili parlamento sisteminin dayatıldığını iddia etti.

