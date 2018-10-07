İttifak gönüllerde devam edecek

Kızılcahamam'da gerçekleştirilen AK Parti 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın açılış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Batman'daki 8 şehit için Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, şunları kaydetti:

Bir ölür bin diriliriz evelallah. 8 şehidimiz mi var? O teröristler bilsinler ki, bunu en az 800 ile ödeyecekler. Şu anda Cudi, Gabar, Tendürek'te her yerde kaçacak delik arıyorlar. O deliklerde inlerine gire gire bunları bitireceğiz. Kandil'de, Sincar'da bitireceğiz. Durmadan onlar kaçacak biz kovalayacağız. Bu milletin huzurunu, refahını yok etmeye bunların gücü yetmeyecek. Hadi terör örgütlerinin ve Türkiye düşmanlarının hezeyanlarını anladık. Hepsinin kuyruk acısı var. Ülkemizin yaşadığı sıkıntılara âdeta ateşin üzerine benzinle gider gibi yaklaşan ana muhalefet partisine ve onun başındaki malum zata ne diyeceğiz? Biz, bu zatın iftiralarını yüzüne vurmaktan, eline tutuşturulan kâğıt parçalarının belge değil, paçavra olduğunu anlatmaktan yorulduk. Kendisini, Başbakanlığımız ve Cumhurbaşkanlığımız döneminde belki bin defa rezil kepaze ettik. Ama bu zat aynı iftira vagonuna binmekten vazgeçmedi. Türkiye'de ne kadar terörist, ne kadar provokatör, ne kadar şaibeli tip varsa hepsi bu zat tarafından grup konuşmalarında baş tacı ediliyor, övülüyor, destekleniyor. Teröristlerle el ele kol kola yürüyebiliyor.”

FİLİSTİN DENİNCE AKLA AK PARTİ GELİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin son grup toplantısı konuşmasını hatırlatarak, “Önce Kudüs meselesine girdi, sonra hızını alamayıp ‘Erdoğan BM'de Filistin'le ilgili tek söz etmedi' diyor. Ben buna nasıl cevap vermeyeyim? Biliyorum, buna benim milletim inanmaz. Filistin denince, Gazze denince akla AK Parti gelir. Biz BM'de Filistin'i de Kudüs'ü de anlattık. Biz bunları İstanbul'da da anlatıp, onu BM Genel Kurulu'na getiren biz değil miyiz? Sen hangi bulutlarda dolaşıyorsun? Kudüs'ün Filistin'in acısını hissettikleri için değil, bize yüklenmek için bu konuyu gündeme getirdiler” diye konuştu.

CUMHUR İTTİFAKI DAYANIŞMANIN ADIDIR

Cumhur İttifakı'na yönelik değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: Cumhur İttifakı'nı basit bir seçim ittifakı olarak görenler yanılıyor. Cumhur İttifakı, millî ve yerli duruş sahiplerinin ülkenin meseleleri karşısında gösterdikleri dayanışmanın adıdır. Yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın listelerde olmasa bile gönüllerde devam edeceğine inanıyorum. Bu ittifaka sandık ittifakı gözüyle bakmadık, bakmıyoruz. Bugün de öyle bakmıyoruz. Kendi adaylarımızla girdiğimiz yerlerden en azından mümkün olanlarda bu ittifakı yaşatmanın yollarını arayacağız. Adaylarımızın klasik belediyecilik hizmetleri yanında, sosyal belediyeciliği de en iyi şekilde uygulayacak isimler olması gerekir.

Basın toplantısında onu ben istemedim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'da Merkel ile yaptığı ortak basın toplantısına Can Dündar'ın katılmamasını kendisinin istediğini söyledi. Erdoğan, “Son Almanya seyahatinde, 5 yıl 10 aya mahkûm olan sözde gazeteci vardı ya, boşluğunu buldu oraya kaçtı. Orada da rahat durmadı. Haber bize gelince, ‘Eğer bizimle beraber orada bulunacaksa biz müşterek bir basın toplantısı yapamayız. O zaman siz onunla basın toplantısı yaparsınız, daha sonra da biz onun olmadığı bir basın toplantısı yaparız' dedik. 5 yıl 10 aya mahkûm olmuş birini siz bu ülkede barındırıyorsanız bunun stratejik bir ortaklığa yakışan yanı yoktur” dedi.

Erdoğan, Macaristan'a gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8-9 Ekim'de Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader'in davetine icabetle bu ülkeye resmî ziyarette bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Ader ile yapacağı görüşmelerin yanı sıra Meclis Başkanı Laszlo Köver ve Başbakan Viktor Orban ile bir araya gelecek. Görüşmelerde siyasi, askerî, güvenlik, savunma sanayi, ekonomik, ticari, kültürel ve sosyal yönleriyle ikili ilişkiler ele alınacak. Ayrıca, Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkileri, düzensiz göç ve terörizmle mücadele ile iki ülkenin ortak gündeminde yer alan bölgesel ve uluslararası konular görüşülecek.

Söz konusu ziyaret, Macaristan ile stratejik ortaklık çerçevesinde her alanda iki ülke iş birliğinin ilerletilmesi yönünde en üst düzeydeki ortak iradenin bir göstergesini teşkil edecek. Ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Başbakan Orban ile Budapeşte'deki Gül Baba Türbesi'nin resmî açılışını gerçekleştirmesi, İş Forumu'na katılması ve Galiçya Şehitliği'ni ziyaret etmesi öngörülüyor.