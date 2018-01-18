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İttifak komisyonu sona erdi

AK Parti-MHP İttifak Komisyonu üyelerinin Meclis'teki görüşmesi bitti. Milli Mutabakat Komisyonu'nun görüşmesi sonrası açıklama yapan Mustafa Şentop,"Seçim ittifakı bu çalışmanın alt başlığıdır"dedi. MHP'li Mustafa Kalaycı, "Sadece seçim ittifakı değil uyum yasalarındaki düzenlemeleri de görüşeceğiz" ifadesini kullandı. İkinci toplantı ise salı günü yapılacak.

İttifak komisyonu sona erdi

18 Ocak 2018 17:02

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli arasında beştepe'de yapılan görüşmesinde ittifak için komsiyon oluşturulması kararı verilmişti.

İttifak Komisyonu üyeleri, ilk toplantıyı yapmak üzere TBMM Genel Sekreterliği Toplantı Salonu'nda bir araya geldi.Toplantıya AK Parti'den Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, MHP'den ise Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak, Genel Sekreter Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ile İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu katıldı.Toplantı girişinde açıklama yapılmadı. Görüntü alınmasının ardından komisyon çalışmalarını basına kapalı sürdürdü.

TOPLANTININ ARDINDAN AÇIKLAMA

Toplantının ardından AK Partili Mustafa Şentop "MHP ile beraber AK Parti olarak, Cumhuriyet tarihinin en önemli reformlarından birini gerçekleştirdik. Birlikte duruşu somutlaştırmış olduk. Hükümet değişikliği sistemini biz anayasal düzlemde gerçekleştirdik. Bu konuda gerek partimizde gerek MHP'de yürütülen çalışmalar vardı, bu komisyonda konuşulacak. İkinci toplantı önümüzdeki salı günü olacak" dedi.

"UYUM YASALARI DA GÖRÜŞÜLECEK"

MHP'li Mustafa Kalaycı ise şunları söyledi: "Bugün milli mutabakat komisyonunun ilk toplantısını gerçekleştirdik. Komisyonumuzun adı Milli Mutabakat Komisyonu. Komisyonumuz uyum yasalarını da görüşecek bir komisyon. Seçim ittifakı konusunda da zaten genel anlamda bir mutabakat var. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi milletimizin tercihidir, kararıdır. Milli mutamakat da milletimizin iradesidir, milletimizin kararıdır. Komisyon çalışmalarımızın ülkemize hayırlı sonuçlar getirmesini niyaz ediyorum."

 

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