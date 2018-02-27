İttifakta isim sınırlaması

Siyasi partilerin, seçimlere ittifak yaparak girmelerindeki yasal engeli kaldıran kanun teklifinin görüşmeleri bugün TBMM Anayasa Komisyonunda başlıyor. CHP’nin alt komisyon önerisine soğuk bakan AK Parti, bu hafta sonuna kadar teklifin Anayasa Komisyonundaki görüşmelerini tamamlamayı hedefliyor.

Teklifte, siyasi partilerin aralarında yapacakları protokol ile kullanacakları unvanlarla ilgili usul ve esasların belirlenmesi için YSK yetkili kılınıyor. AK Parti kurmaylarından edinilen bilgilere göre, Siyasi Partiler Yasasında yer alan, siyasi partilerin kullanmayacağı bazı isimler ve simgelere ilişkin yasaklamalar, ittifak unvanları için de geçerli olacak.

IRK, DİN VE MEZHEP

İttifak unvanları belli sınırlamalara tabii olacak. Siyasi partilerin belirledikleri unvanlarda, bölge, ırk, belli kişi, aile, zümre veya cemaat, din, mezhep veya tarikat adlarını kullanılmayacak. Örneğin, ‘Türk ittifakı, Kürt ittifakı, Atatürk ittifakı’ gibi isimler ittifak unvanı olarak yer alamayacak. İttifakın logosu olacaksa, Türk bayrağı veya kanunda yasak olan diğer simgelere izin verilmeyecek. Yasaklara uymayan ittifak unvanları YSK tarafından kabul edilmeyecek.

ORTAK PROPAGANDA

İttifak protokolünde, siyasi partiler hangi ilkeler doğrultusunda hareket edeceklerine yer verecekler ve bu protokol genel başkanların imzalarını taşıyacak. Protokolde, partiler isterlerse seçimlerden sonra da iş birliğine devam edeceklerine yer verebilecek. AK Parti kurmayları, ittifak yapan partilerin seçimlerde ortak propaganda yapmasına da bir engel olmadığını dile getirdi. Siyasi partiler, seçim takvimi başladıktan sonra en geç 7 gün içinde ittifak protokolünü YSK’ya verecek. Milletvekili aday listelerinin teslim edilmesi için belirlenen tarihten iki gün öncesine kadar da, ittifak protokolünde değişiklik yapılabilecekler. İttifaktan vazgeçen siyasi partilerin, bu durumu aday listelerinin YSK’na teslim edilme tarihinden üç gün öncesine kadar bildirmeleri gerekecek.

Türkiye Gazetesi