İTÜ'deki FETÖ davasında 3 tahliye

FETÖ'nün İstanbul Teknik Üniversitesindeki (İTÜ) akademik yapılanmasına ilişkin 11'i tutuklu 35 sanığın ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 15’er yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davaya devam edildi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanıkların yanı sıra bazı tutuksuz sanıklar hazır bulundu. Duruşmada söz alan tutuklu sanıklar, tahliye talebinde bulundu. Sanıklar haklarındaki suçlamaları reddederken, taleplere ilişkin görüşü sorulan duruşma savcısı ise sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

Taleplere ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Cafer Uyanık, Esra Şerife Pampal ve Hafize Tokgüz’ün tutuklu kaldıkları süre ve sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak tahliyelerine karar verdi. Tahliyelerine karar verilen sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı koyan mahkeme, bu isimlerin haftada bir gün karakola giderek imza atmasını kararlaştırdı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Bayram Türk, Dursun Ayhan, Fatih Özbay, İbrahim Kılıç, Mahmut Türk, Mehmet Şahin, Murat Özkan ve Sultan Sönmez’in ise kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren delillerin bulunması, eylemlerin yoğunluğu, adli kontrol hükümlerinin yeterli ve etkili hukuksal denetim sağlanmayacak oluşunu dikkate alarak tutukluluk halinin devamına hükmetti. Dosyanın esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için savcılığa gönderilmesini kararlaştıran mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

Mehmet Yusuf Melikoğlu