Manisa Forum Magnesia Alışveriş Merkezi ev sahipliğinde düzenlenen Fashion Week etkinliklerine katılan moda tasarımcısı İvana Sert, hayranlarıyla buluştu. Hayranlarının kombinlerini yorumlayan İvana Sert’e Manisalılar büyük ilgi gösterdi. Manisalılar cep telefonundan da Sert’i fotoğraflamayı ihmal etmedi. Etkinlik öncesi İhlas Haber Ajansı’nın sorularını yanıtlayan İvana Sert, arkadaşı modacı Nur Yerlitaş’ın son durumuyla ilgili bilgi verdi. Yerlitaş’ın durumunun iyi olduğunu söyleyen Sert, “Bir şey yok aslında. Memesinde kist bulunmuş. Her şey yolunda. Zaten meme küçültme ameliyatı olmuştu. Çok da istiyordu. Çekimlerde zorlanıyordu. Zamanında bayağı acı çekiyordu. Beli acıyordu. Yapması gerekiyordu bu operasyonu. Durumu iyi. Bir sorunu yok. Zaten salı günü hastaneden çıkıyor. Çok geçmiş olsun diliyorum kendisine” diye konuştu.

“Moda kurbanı olmayın”

Bu yılki kış modasını değerlendiren Sert, “Çok desen göreceğiz. Desenli kumaşlar göreceğiz. Farklı desenlerin karışımını göreceğiz. Bol paça pantolon göreceğiz. Kamuflaj kumaşları ve ekoseler göreceğiz. Deri çok var. Maalesef kürk çok var. Aynı zamanda file çoraplar var. Açık ayakkabının ya da kapalı ayakkabının altına rengarenk çoraplar var. Moda kurbanı olmayın diyorum. Herkes yakışanı giysin” diye konuştu.

Aykut Yeniçağ

MANİSA