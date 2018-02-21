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Ivanka Trump, Güney Kore yolcusu

ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump, Güney Kore’ye gitmeye hazırlanıyor.

Ivanka Trump, Güney Kore yolcusu

21 Şubat 2018 16:06

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong’un Güney Kore ziyaretinin ardından ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump’ın da Güney Kore’yi ziyaret edeceği açıklandı.
Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in, Pyeongchang düzenlenen Kış Olimpiyatları'nın kapanış törenine katılmak üzere ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump’ı Güney Kore’ye davet edeceği belirtildi. Benzer bir ziyareti Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong’un bu ayın başında Güney Kore’ye gerçekleştirmişti. Güney Kore, bu ziyareti ABD yönetimi ile Pyeongchang yönetiminin yakınlaşması için fırsat olarak görüyor. Kesin tarih henüz bilinmemekle birlikte Ivanka’nın 25 Şubat'ta gerçekleştirilecek Pyeongchang Kış Olimpiyatları'nın kapanış törenine katılacağı belirtiliyor. 

 

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