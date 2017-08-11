İyi dezenfekte edilmeyen havuzlar tehlike saçıyor

Memorial Dicle Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümü'nden Op. Dr. Aydın Maçin, yaz aylarında uzun tatillere çıkamayanların serinlemek için havuzu tercih ettiğini ifade ederek, havuzlarda göz sağlığı açısından nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda bilgi verdi. Havuza gündüz girildiği zaman güneş ışığına maruz kalındığını aktaran Maçin, “Bu yüzden güneş gözlüğünü ciddi şekilde havuzlarda kullanmak gerekiyor” dedi.



Havuzlardaki temizlik konusuna dikkat çeken Maçin, “Havuzlarda kullanılan klorun 1 milyonda 1 ile 3 arasında olması gerekiyor. Çünkü bu düzey azaldığı zaman enfeksiyona maruz kalınabilir. Örnek olarak adenovirüslü bir kişi o havuza girdiğinde o havuzun klor miktarı yeterli değilse veya iyi dezenfekte edilmemişse o havuza giren herkes bu virüsü kapabilir ki öyle vakalar karşımıza gelmektedir. Klor miktarı çok olduğu zaman da klor çok ciddi alerjen ve göz yüzeyini bozabilecek bir madde. Bu çok ciddi alerjenlere sebep olabilir ve göz yüzeyine küçük yaralar yapıp çok ciddi yanma batma, kaşıntı gibi semptomlara sebep olabilir. Bir de havuzlardaki PH değerinin 7,2 ve 7,8 arasında olması hem deri hem de göz sağlımız açısından çok önemli” diye konuştu.

“Virüslü hastalar havuza girmemeli”



Suyunun değişme sıklığının en az haftada iki olduğu havuzların tercih edilmesi gerektiğini vurgulayan Maçin, şunları kaydetti:

“Enterit veya adenovirüs konjonktiviti gibi bir hastalığımız varsa kesinlikle toplu kullanım olan havuzlara girmeyi önermiyoruz. Havuzlara girmeden önce kesinlikle sabunlu suyla duş alınması gerekiyor ve havuza girip uzun saatler kalacaksak hem havuza giren insanları koruma açısından hem de kendimizi koruma açısından saatte bir defa duş almamız gerekiyor.”

Emrah Kızıl