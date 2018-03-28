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‘İyi Hazır Giyim Çalıştayı’nda sektörün geleceği masaya yatırıldı

DeFacto’nun desteğiyle gerçekleşen ‘İyi Hazır Giyim Çalıştayı’nda, Türkiye hazır giyim sektörünün ileri götürülmesi için gereken yenilikçi uygulamalar, denetimler ve stratejik iş birliklerinin gereksinimini konularında görüşler masaya yatırıldı.

İyi Hazır Giyim Çalıştayında sektörün geleceği masaya yatırıldı

28 Mart 2018 12:54

Türkiye’nin önde gelen giyim markalarında DeFacto’nun desteğiyle gerçekleşen İyi Hazır Giyim Çalıştayı’nda, hazır giyim sektörünün İyi Yaşam’a olan katkısının artırılması yönünde, markalara en çok fırsatı sunan yenilikçi fikirlerin ve iletişim modellerinin keşfedilmesi, bu değişimi daha ileri taşımak üzere izlenebilecek yeni yolların keşfiyle ilgili yol haritaları paylaşıldı.

Çalıştaya öğretim üyeleri, sektör temsilcileri, özel sektör yöneticileri ve çeşitli STK’ların temsilcileri katıldı. Tüketicilerin iyi yaşam ile ilgili beklentileri, hazır giyim sektörünün İyi Yaşam’a nasıl köprü olabileceği, sektörün durumu, hedeflenen ‘İyi Yaşam’ ile hazır giyim sektörünün mevcut durumu arasındaki boşluklar, Türkiye’de hazır giyim sektörünün daha iyi noktalara gelmesi için üstesinden gelinmesi gereken engeller ve keşfedilmesi gereken fırsatlar, yenilikçi fikirlerle birlikte alınacak aksiyonlara ilişkin sorulara yanıtlar arandı.

İyi Giyim’in yaşama entegre edilmesi ele alındı

DeFacto’nun Sustainable Brands İstanbul ile birlikte gerçekleştirdiği ‘İyi Hazır Çalıştayı’ kapsamında, sektörün farklı kesimlerinden uzmanlar ve akademisyenler ‘İyi Giyim’in yaşama entegre edilmesi ve Türkiye hazır giyim sektörünün ileri götürülmesi için gereken yenilikçi uygulamalar, denetimler ve stratejik iş birliklerinin gereksinimini konularında görüş belirttiler.

Teşviklerin genişletilmesi konusunda fikir birliğine varıldı

Katılımcılar, hazır giyim sektörün gelişimi için eğitimli iş gücünün sektöre kazandırılması, hammadde üreticisinin desteklenmesi, sağlıklı ürün üretimi, Ar-Ge ve teknoloji yatırımlarının hızlandırılmasının yanı sıra, STK iş birlikleri geliştirilmesi, şeffaf iletişim ve yönetim anlayışının ortaya koyulması, stratejik tedarikçi politikaları oluşturulması ve bu uygulamaların devlet desteği ve teşviklerle genişletilmesi konularında fikir birliğine vardılar. Çalıştayda ortak akılla elde edilen tüm sonuçlar, Sustainable Brands Platformu tarafından bir rapor halinde yayınlanacak.  

 

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