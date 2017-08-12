'İyi ki varsın' diyerek sonsuzluğa uğurladılar

Maçka Merkez Camisi'nde ikindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Güümrükçüoğlu, AK Parti milletvekilleri, ailesi, arkadaşları ile binlerce kişi katıldı. Cenaze namazı öncesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve ardından Trabzonspor Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, Teknik Direktör Ersun Yanal ve takım kaptanı Onur Recep Kıvrak da Eren’in ağabeylerine ve yakınlarına taziyelerde bulundu. Eren Bülbül’ün Türk bayrağına sarılı tabutu kılınan cenaze namazının ardından omuzlarda taşınarak cenaze nakil aracına kondu. Cenaze toprağa verilmek üzere buradan Köprüyanı mahallesine gönderildi.

Sosyal medya mesajı çığ gibi büyüdü milyonların beğenisini kazandı

Türkiye Eren’i önce Maçka ilçesinden gelen şehit haberi ile ardından da sosyal paylaşım sayfasında şehit olmadan 2 ay önce yaptığı ‘Biride çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın’ mesajı ile tanıdı. Farkına varmadan bir anlık kırgınlığı ile yazdığı bu mesajı ile Türkiye’de gündem olan Maçkalı Eren Bülbül’ün bu sözü bugün Türkiye’de en çok konuşulan konu oldu. ‘Biride çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın’ sözü gazetelerin manşetlerini, televizyonların ekranlarını ve sosyal medya kullanıcılarının da sayfalarını süsledi.

Bekir Koca - Ozan Köse