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İyi Parti Çorum il yönetimi istifa etti

İyi Parti Çorum İl Başkanı Bekir Özsaçmacı ve yönetimi partilerinden istifa etti.

İyi Parti Çorum il yönetimi istifa etti

03 Eylül 2018 13:21


İyi Parti Çorum il Başkanlığı’ndan yapılan açıklama da 30 Ağustos’ta başkanlık divanının almış olduğu yenilenme çalışmalarına imkân ve fırsat vermekle birlikte yapılacak çalışmaları hızlandırmak amacıyla il başkanları ve il yönetim kurullarının birlikte istifa etmeleri yönündeki tavsiye kararının tebliğ edildiğinin belirtildiği ifade edilerek, “İl yönetim kurulu üyelerimiz ile yapılan toplantı neticesinde, tamamının il yönetim kurulu üyeliğinden istifa edilmesi yönünde görüş birliğine vardığından, başta il başkanı olarak ben ve tüm yönetim kurulu üyelerimiz bugün itibari ile istifa etmiş bulunmaktayız.

Genel merkezimizin olağanüstü kurultay sonrası teşkilatlar nezdinde yenilenme çalışmalarını hızlandırması ve katkı sağlaması açısından üzerimize düşen sorumluluğu gerçekleştirmenin huzurunu yaşamaktayız” ifadelerine yer verildi.  

 

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