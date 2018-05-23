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İYİ Parti Konya milletvekili adayı, adaylıktan çekildi

İYİ Parti Konya milletvekili adayı Nazmi Sırıt adaylıktan çekildi.

İYİ Parti Konya milletvekili adayı, adaylıktan çekildi

23 Mayıs 2018 11:02

İYİ Parti’nin açıkladığı listede 10. sıradan Konya milletvekili adayı gösterilen Nazmi Sırıt sıralamadaki yerini beğenmeyerek adaylıktan çekildi. Nazmi Sırıt yaptığı açıklamada, Yüksek Seçim Kuruluna verilen Konya listesindeki sıralamadaki yerinin uzun yıllar emek vererek sağladığı siyasi kariyeri, tecrübesi ve birikimiyle mütenasip olmadığı kanaatine vardığı için yaptığı istişareler sonucu adaylıktan çekildiğini belitti. Sırıt, gönüllerinde milletvekilliği payesine kendisini layık görerek desteğini eksik etmeyenlere de teşekkür etti.  

 

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