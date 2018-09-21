İYİ Parti Malatya İl Başkanına saldırı

Edinilen bilgiye göre, diş hekimi olan İYİ Parti Malatya İl Başkanı Gökmen Kenan Özdal, Kanalboyu Caddesi'nde kendisine ait özel diş kliniğinden çıktıktan sonra 4 kişinin saldırısına uğradı. Özdal'ı darp eden şüpheliler olay yerinden kaçarken, Özdal hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan Özdal, kendisini darp eden şüphelilerden şikayetçi oldu. Polis, saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen 4 kişiyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. İddiaya göre emniyette olayı kendilerinin yapmadıklarını söyleyen 4 kişi, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Polis, il başkanını darp eden şüphelilerin yakalanması için bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

Öte yandan, İYİ Parti Malatya İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İYİ Parti Malatya İl Başkanı Gökmen Kenan Özdal'a alçakça bir saldırıda bulunulmuştur. Konu ile ilgili olarak 22.09.2018 Cumartesi günü saat 13.00'de parti il binasında basın toplantısı düzenlenecektir" denildi.

Hasan Eryılmaz

