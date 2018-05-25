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İYİ Parti Sivas İl Başkanlığı'nda bıçaklı kavga: 3 yaralı

İYİ Parti Sivas İl Başkanlığı'nda çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

İYİ Parti Sivas İl Başkanlığında bıçaklı kavga: 3 yaralı

25 Mayıs 2018 03:56

Olay akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İYİ Parti tarafından 24 Haziran'da yapılacak milletvekili seçimlerinde Sivas'tan 5'nci sıra milletvekili adayı olarak gösterilen H.G, 2 gün önce parti binasında S.Y.'nin darp edildiğini öğrenince beraberindeki kişilerle parti binasına geldi. Burada milletvekili adayının da bulunduğu kişiler arasında çıkan kavgada, F.Ü, M.B. ve İ.E.K, hafif şekilde bıçakla yaralandı. Numune Hastanesine kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Kavgaya karışan milletvekili adayı H.G., E.G, B.K.G. ve C.G, gözaltına alındı. Tartışmanın H.G'nin adaylık sıralamasındaki yeriyle alakalı olduğu iddia edildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.  

 

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