İYİ Parti Sivas İl Başkanlığı'nda bıçaklı kavga: 3 yaralı

Olay akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İYİ Parti tarafından 24 Haziran'da yapılacak milletvekili seçimlerinde Sivas'tan 5'nci sıra milletvekili adayı olarak gösterilen H.G, 2 gün önce parti binasında S.Y.'nin darp edildiğini öğrenince beraberindeki kişilerle parti binasına geldi. Burada milletvekili adayının da bulunduğu kişiler arasında çıkan kavgada, F.Ü, M.B. ve İ.E.K, hafif şekilde bıçakla yaralandı. Numune Hastanesine kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Kavgaya karışan milletvekili adayı H.G., E.G, B.K.G. ve C.G, gözaltına alındı. Tartışmanın H.G'nin adaylık sıralamasındaki yeriyle alakalı olduğu iddia edildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.