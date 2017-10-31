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İyi Parti sonrası ilk anket ortaya çıktı! İşte oy oranları...

Siyaset kulislerinde en çok edilen konuların başında Meral Akşener'in İyi Parti'sinin alacağı oy oranı var. Partinin kuruluşundan sonra ilk kez bir şirket anket sonucu açıkladı. İşte o anketin ayrıntıları...

İyi Parti sonrası ilk anket ortaya çıktı! İşte oy oranları...

31 Ekim 2017 09:23

Optimar Araştırma son anket sonuçlarını açıkladı. İyi Parti kuruluşundan sonra sonra yapıldığı belirtilen anket sonuçları hayli çarpıcı. Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, anket sonuçlarını bugünkü köşesinde paylaştı.

16 Nisan Referandum sonuçlarını doğruya en yakın tahmin eden şirketlerden biri olan Optimar Araştırma'nın 26 ilde 1547 kişiyle yaptığı bir anket...

BUGÜN SEÇİM OLSA

AK Parti yüzde 50.6, CHP yüzde 23.3, MHP yüzde 9.9, HDP yüzde 7.8, İP yüzde 6.4.

SİZCE YENİ PARTİYE İHTİYAÇ VAR MI?

Yüzde 57.8 oranında yeni partiye ihtiyaç olmadığını söylüyor. Akşener'in yeni bir parti kurduğunu toplumun yüzde 70.7'si biliyor. Daha ilginci yüzde 85.5'i partinin adını biliyor ama oy vermiyor.

AKŞENER'İN KURDUĞU PARTİYE NEDEN OY VERMİYORSUNUZ?

Yüzde 11.8'i "FETÖ'cü olduğunu düşünüyorum" diyor.

SİYASİ GERİLİMİ KİM ÇÖZER?

İlk sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan var; yüzde 35.9... İkinci sırada ise Kemal Kılıçdaroğlu; yüzde 15.2.

Optimar Araştırmanın sahibi Hilmi Daşdemir sonucu şöyle yorumluyor: "Bu sonuçlar, Akşener ve arkadaşlarının tam da söylendiği gibi siyaset mühendisliğiyle yola çıktıklarını gösteriyor. Tablodan bir iktidar çıkmıyor tam aksine muhalefetin daha çok parçalanacağı çıkıyor."

Etiketler: anket, İYİ Parti, Optimar, seçim anketi

 

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