Diğer
Kategoriler

İYİ Parti'de bir istifa da Hatay'dan geldi

İYİ Parti Genel Merkezi'nin, 81 il başkanının yönetimleri ile birlikte istifa etmelerinin istenmesinin ardından Hatay'da il başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, yaptıkları toplantının ardından istifalarını sundu. İYİ Parti Genel Merkezi'nin, 81 il başkanının yönetimleri ile birlikte istifa etmelerinin istenmesinin ardından Hatay'da il başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, yaptıkları toplantının ardından istifalarını sundu.

İYİ Partide bir istifa da Hataydan geldi

04 Eylül 2018 22:41

İYİ Parti Genel Merkezinin, 30 Ağustos'ta 81 il teşkilatının istifa etmesini istemesi üzerine Hatay'da İl Başkanı Mustafa Çığ ve yönetim kurulu üyeleri, son toplantılarını yaparak konuyu değerlendirdi. İl Yönetimi, Genel Merkez'in isteği doğrultusunda istifa etme kararı aldı.

“Sağlık sorunlarımdan dolayı istifa ediyorum” 

İstifanın ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İYİ Parti Hatay İl Başkanı Mustafa Çığ, sağlık sorunlarından dolayı istifasını sunduğunu açıkladı. Başkan Çığ, "7 Kasım 2017 tarihinde İYİ PARTİ Kurucu İl Başkanı olarak görevlendirildim. 29 Ağustos 2018 günü, sağlık sorunlarım nedeniyle İYİ PARTİ Hatay İl Başkanlığı görevimden istifa ettiğime dair dilekçemi Genel Başkan’ıma arz ettim. Ancak, Başkanlık Divanı’nın 30 Ağustos 2018 tarihinde aldığı 81 ilin İl Başkanı ve İl Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin istifalarının tavsiyesi kararı gereği görevimden resmen ayrılıyorum" dedi.

“Arkamdan kuyumu kazanlara hakkım helal değil” 

İYİ Parti Hatay İl Başkanı Mustafa Çığ, "İYİ Parti Kurucu İl Başkanlığı görevini kabul ederken sadece milletimin geleceğini düşündüm. Allah şahittir; mevki, makam düşünmedim. Aklımdan bile geçirmedim. Partime sağlığımı, alın terimi, maddi ve manevi desteklerimi milletim için verdim. Milletime hakkımı helal ediyorum. Diğer yandan, “Ben beraber yola çıktığım insanlara ihanet etmem” deyip de, arkamdan kuyumu kazanlara da asla hakkımı helal etmiyorum" açıklamalarında bulunarak istifasını sunduğunu kamuoyuna duyurdu.

Mehmet Bayrak
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 30°C

  • Ankara

    Ankara 33°C

  • İzmir

    İzmir 32°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 29°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
        Reklamı Geç