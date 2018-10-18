İYİ Parti'de istifa |Antalya haberleri

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ın il başkanları ve yönetim kurulu üyelerinin istifasını isteyen genelgeyi yayınlamasının ardından İYİ Parti Korkuteli İlçe Başkanı Süleyman Yıldız ve 37 yönetim kurulu üyesi istifa etti.

Toplu şekilde istifa ettiklerini açıklayan Yıldız, "İYİ Parti Başkanlık Divanının, yeniden yapılanma ve parti içi teşkilatlanma konusunda alınan kararlar neticesinde, daha önce il başkanlarının ve yöneticilerinin istifalarının istendiği gibi, teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcımız Koray Aydın imzası ile ülke genelindeki tüm ilçe yönetimlerinin istifaları istenmiştir. Biz de Korkuteli ilçe yönetimi olarak, genel merkezimizin tavsiye kararına uyarak istifa etmiş bulunmaktayız. Başkanlık Divanımızın almış olduğu kararın, yerinde olduğunu ve teşkilatımızın işlevselliği açısından çok faydalı olacağını düşünmekteyiz" dedi.

Adem Durmaz

