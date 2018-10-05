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İYİ Parti'de toplu istifa

İYİ Parti'de toplu istifa
İYİ Parti'de toplu istifa

Çanakkale'de İYİ Parti'den kurucu eski il başkanı İrfan Dehmen'in de aralarında bulunduğu 250 kişi istifa etti.

Eski il başkanı İrfan Dehmen, İYİ Parti yönetim kurulu üyeleri ve ilçelerden gelen partililerle birlikte bir otelde düzenlediği basın açıklamasıyla istifaları duyurdu. Partiyi Genel Başkan Meral Akşener'in yönetmediği düşüncesinde olduklarını belirten İrfan Dehmen, siyasi faaliyetlerde bulunmaya devam edeceklerini söyledi. Dehmen, "Biz bu yola Meral Akşener'in liderliğinde çıktık. Ona inandık ve güvendik. Ancak gelinen son noktada artık partinin onun tarafından yönetilmediği düşüncesindeyiz. Etrafını saran kadroları eski alışkanlıklarını partiye taşımış ve aynı hastalıklı siyaset yepyeni, tertemiz bir partiyi kirleterek bu noktaya gelmiştir. Burada birlikte çalışmaya, fikir üretip hayata geçirmekten büyük gurur duyduğumuz bu ekip, maalesef artık bu siyasi yapının içerisinde yer almayacaktır" diye konuştu.  

Murat Yüksel

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