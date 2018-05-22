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İYİ Parti'de yüzde 25 kadın milletvekili kotası

İYİ Parti milletvekili adaylarında yüzde 25 kadın kotası oluşturuldu. Adaylardan 4'ünün eski bakan, 4'ünün de FETÖ mağduru olduğu belirtildi.

İYİ Partide yüzde 25 kadın milletvekili kotası

22 Mayıs 2018 17:12

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) partilere tanıdığı milletvekili adayı listelerinin teslim süresi dün itibariyle sona erdi. Partiler 600 kişilik milletvekili listelerini YSK'ya teslim etti. Bu kapsamda 600 kişilik milletvekili adayı belli olan İYİ Parti adaylarının 450'sini erkek, 150'sini kadın adaylar oluşturdu. İYİ Parti'de yüzde 25 kadın aday kotası uygulandı. Partiden yapılan açıklamada, adaylar arasında 110 iş adamı, 28 iş kadını, 63 mühendis, 61 avukat, 3 ev hanımı, 4 sanatçı, 4 gazeteci, 28 öğretmen, 4 eski bakan, Merkez Bankası eski Başkanı, 1 eski müsteşar, 26 akademisyen, 20 kamu çalışanı, 6 öğrenci, 42 yönetici, 50 serbest meslek sahibi, 4 FETÖ mağduru, 2 diplomat ve 3 eski belediye başkanı olduğu belirtildi.  

 

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