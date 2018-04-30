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İyi Parti'den 5 kurucu yönetici istifa etti

Bursa'nın Gemlik ilçesinde İyi Parti'nin kurucu 5 üyesi istifa etti.

İyi Partiden 5 kurucu yönetici istifa etti

30 Nisan 2018 19:53

İyi Parti Gemlik İlçe Teşkilatında 66 kişilik kurucu listesinden, kısa süre içinde 5 ismin istifa etmesi şaşkınlıkla karşılandı. Gemlik'te geçtiğimiz haftalarda üye çalışması yapan İyi Parti'de istifalar sonrasında, 5 kurucu isimden herhangi bir açıklama gelmezken, istifaların gerekçeleri ve devam edip etmeyeceği siyasi kulislerde merak konusu oldu.

Kurucu yönetim listesinde yer alan isimlerin istifalarını İlçe Seçim Kuruluna sunduğu ifade edilirken, yönetim dışında üyelerin de istifa ettiği öne sürüldü. 24 Haziran'da yaklaşan Genel Seçimlerde İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı adayı olması beklenirken, Gemlik'te yaşanan istifalar, ilçelerde yaşanan zorluklarını da gözler önüne sermiş oldu. Partiye yeni üye kayıtlarının devam ettiği süreçte yaşanan istifaların devam edeceği öğrenildi. 

Hurşit Topal

 

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