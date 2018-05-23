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İYİ Parti’den 5. sırada aday gösterilen eski MHP’li Alper Yağcı adaylıktan çekildi

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın 1. sırada yer aldığı İYİ Parti Afyonkarahisar milletvekili aday listesinde 5. sırada yer alan Alper Yağcı, adaylıktan çekildi.

İYİ Partiden 5. sırada aday gösterilen eski MHPli Alper Yağcı adaylıktan çekildi

23 Mayıs 2018 14:10

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanı iken Genel Merkez tarafından partiden ihraç edilen Alper Yağcı, daha sonra İYİ Parti’ye geçerek 24 Haziran Genel Seçimlerinde aday adayı olmuştu. Geçtiğimiz gün açıklanan ve Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın 1. sırada yer aldığı İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Aday Listesinde 5. sıradan aday gösterilen Yağcı, milletvekili adaylığından çekildiğini sosyal medyadaki hesabından duyurdu. 

Yağcı burada yaptığı açıklamada, “İYİ Parti 27. Dönem Milletvekili Aday Listesi ilimize hayırlı olsun. Sayın Genel Başkanımızın cumhurbaşkanı seçilebilmesi İçin 24 Haziran'a kadar çalışmalarımı listede yer almayarak bağımsız olarak devam ettireceğimi ve sonrasında aktif siyaseti bırakacağımı tüm kamuoyuna saygı ile duyururum” dedi. 

Hayati Kanat
 

 

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