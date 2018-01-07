İYİ Parti’den CHP’ye kıyı darbesi!

AK Parti yönetimi, Meral Akşener’in genel başkanlığını yürüttüğü İYİ Parti’nin kıyı kesimindeki şehirlerde CHP’nin milletvekili sayısında düşüşe yol açacağı görüşünde birleşiyor. AK Parti yönetimi tarafından her ay düzenli yaptırılan anketlerin sonuncusunda, İYİ Parti’nin oy oranındaki düşüş trendinin devam ettiği belirlendi. Edinilen bilgilere göre, partinin kuruluşu ile birlikte AK Parti anketlerinde yüzde 7,5-8 arasında oy oranına sahip olan İYİ Parti’nin yüzde 4,5-5’lere kadar gerilediği öğrenildi. AK Parti kurmayları, “Son anketlerin ortaya koyduğu sonuçlara göre şu anda aslında partiler arasında büyük bir geçişkenlik görünmüyor. Ama muhalefet partileri arasında bir hareketlilik gözden kaçmıyor. Özellikle MHP’den İYİ Parti’ye, CHP’den ise HDP’ye ve kıyılarda İYİ Parti’ye giden oylar olduğu ortaya çıkıyor. Yine bu anketlerin sonuçlarına göre AK Parti’ye oy vermeyeceğini söyleyenler ise başka bir partiye gitmemiş olarak karşımıza çıkıyor. Bu kesim, kararsızlar olarak beklemesini sürdürüyor” değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti yönetimi tarafından yapılan analizlerde, İYİ Parti’ye İç Anadolu’da MHP’den, kıyılarda ise CHP’den oy geçişi olduğu belirtiliyor. Bu durumun özellikle, Ege-Akdeniz hattında, AK Parti’nin az sayıda oyla CHP’ye kaptırdığı milletvekillikleri dağılımının AK Parti lehine değişebileceği ifade ediliyor. AK Parti kaynakları “Bazı illerde, çok küçük farklarla CHP milletvekilliği kazandı. Kıyı hattında İYİ Parti’ye oy kayması olması durumunda, AK Parti ile CHP arasındaki bu fark kapanacağı için, bazı illerde AK Parti’nin çıkaracağı milletvekilli sayısının artacağını değerlendiriyoruz” görüşünü dile getirdi.