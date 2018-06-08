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İYİ Parti’li adayın bulunduğu otomobil kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı

Mersin’de İYİ Parti 3. Sıra Milletvekili Adayı Özer Özel’in de içinde bulunduğu otomobilin karşı yönden gelen başka bir araçla çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İYİ Partili adayın bulunduğu otomobil kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı

08 Haziran 2018 16:54

Edinilen bilgiye göre, seçim çalışmaları için Silifke’den Gülnar ilçesine giden İYİ Parti Mersin 3. Sıra Milletvekili Adayı Özer Özel’in de içinde bulunduğu Zeynel G. yönetimindeki 33 KNM 33 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Muhammet Bilgeç yönetimindeki 33 KS 897 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Muhammet Bilgeç hayatını kaybederken, milletvekili adayı Özel ile araç sürücüsü Zeynel G. yaralandı. Silifke’deki özel bir hastaneye kaldırılan milletvekili adayı Özer Özel’in koluna dikiş atıldığı, diğer yaralının ise ameliyata alındığı öğrenildi.  

 

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