The Met’in İslam Sanatları Departmanı’ndaki Küratörü Deniz Beyazıt, Türk modern ve çağdaş sanatının çok özel ve çok büyük potansiyeli olduğunu ancak yurt dışı müze ve üniversitelerde bugüne kadar yeterince yer bulamadığını ifade etti. Beyazıt, “The Met’te 1900 yılına kadar Orta Doğu’dan koleksiyon var fakat bu tarihten sonraki eserlerimiz özellikle Türk sanat eserleri çok az. Ansiklopedik bir müze olduğumuz için bu alandaki eksiklerimizi gidermeyi arzuluyoruz. Bu nedenle bu proje bize iletildiğinde çok sıcak baktık ve İyilik İçin Sanat Derneği ile yola çıktık.” dedi.

Sanatı geniş kitlelere sevdirmek iş ve sanat dünyasını birbirine yaklaştırmak amacıyla kurulan Magnum Opus Sanat Platformu’nun tüzel kişiliğini kazanmasıyla kurulan İyilik İçin Sanat / Magnum Opus Derneği’nce düzenlenen toplantı 30 Eylül 2016 Cuma günü, Frankie İstanbul’da yapıldı.

Toplantıda konuşan The Met’in İslam Sanatları Departmanı’ndaki Küratörü Deniz Beyazıt, müzenin misyonunu dünyadaki el yapımı eşyaların ansiklopedik bir koleksiyonunu yapmak olarak açıkladı. Türkiye’nin, modern ve çağdaş sanatlar müze koleksiyonunda yetersiz temsil edildiğine dikkat çeken Deniz Beyazıt, şunları söyledi:

“Anadolu toprakları çok zengin tarihi ve kültürel bir geçmişe sahip… Bu yaratıcılık günümüzde de devam ediyor. Türk modern ve çağdaş sanatının çok özel ve çok büyük potansiyeli olduğunu düşünüyorum ve bu son yıllarda yurt dışında da hissediliyor. Ancak müzelerde ve üniversitelerde bu potansiyel bugüne kadar yeterince yer almıyor. The Met’te de 1900 yılına kadar Orta Doğu’dan koleksiyon var fakat bu tarihten sonraki eserlerimiz özellikle Türk sanatları çok az. Ansiklopedik bir müze olduğumuz için bu alandaki eksiklerimizi gidermeyi arzuluyorduk. Bu nedenle bu proje bize iletildiğinde sıcak baktık ve İyilik İçin Sanat Derneği ile yola çıktık.”

Eserler, The Met’in Akademik Kurulu Tarafından Titiz Bir Değerlendirmenin Sonucunda Seçilecek

Deniz Beyazıt, müzede yer alması düşünülen Türk çağdaş sanatından eserlerin The Met’in akademik kurulu tarafından gerçekleştirilecek titiz bir değerlendirme sonucunda seçileceğini belirtti. Deniz Beyazıt, eser seçiminde kendilerinin takip ettikleri Türk sanatçılarını da İyilik İçin Sanat Derneği’ne önerebileceklerini kaydetti. İyilik İçin Sanat Derneği ile gerçekleştirdikleri işbirliğinin Türk Modern sanatını kapsadığını belirten Beyazıt, projenin uzun soluklu bir proje olduğunun altını çizdi.

İyilik İçin Sanat Derneği Başkanı Selin Bozkurt da, The Met ile yaptıkları işbirliğinin Türkiye’nin çağdaş sanata bakışı ve Türk sanatçıların eserlerinin tanıtımının ilk defa bir dernek aracılığıyla yapılmasına imkân tanıdığını belirtti.

Magnum Opus (Baş Yapıt) Sanat Platformu’nu, sanatı geniş kitlelere sevdirmek, iş ve sanat dünyasını birbirine yaklaştırmak, markaların sanatla ilişki kurmalarını sağlamak hedefiyle Avrupa’da bir Rönesans geleneğinden esinlenerek 1 yıl önce kurduklarını hatırlatan Selin Bozkurt, geçen süreçte Türk çağdaş ve modern sanatının temsilcisi 67 sanat buluşması gerçekleştirdiklerini, bugüne kadar 60’a yakın sanatçıyı atölyelerinde ziyaret etme fırsatı bulduklarını kaydetti.

Dünyanın en önemli sanat müzelerinden biri olan Metropolitan Müzesi ile kurdukları birliktelikten dolayı çok mutlu olduklarını belirten Selin Bozkurt, “Hem bir yıldır süren çalışmalarımızdan böyle güzel bir sonuç almaktan, hem de Metropolitan Müzesi’nde modern ve çağdaş Türk sanatını geliştirebilme şansını elde eden ilk Türk derneği olmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Büyük işler başaracağımıza inanıyorum.” Diye konuştu.

İyilik İçin Sanat Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Şölen Altop Shafer da yaptığı konuşmada, The Met ile İyilik İçin Sanat Derneği’in işbirliği sürecini anlattı. İyilik İçin Sanat Derneği’nin bugüne kadar 60’a yakın sanatçının atölyesine ziyaret gerçekleştirdiğini anlatan Şölen, bu ziyaretler sürdükçe artacak sanatçıların eserlerini de The Met’in değerlendirmesine sunacaklarını belirtti. Şölen, İyilik İçin Sanat Derneği’nin bir şubesinin de New York’ta açılması için çalışmalarının sürdüğünü sözlerine ekledi.

The Met Daimi Özel Koleksiyonu’nu Oluşturacak

Dünyanın en önemli sanat müzelerinden biri olan, yaklaşık 2 milyondan fazla sanat eserini bünyesinde barındıran The Met, çağdaş Türk sanatından özel koleksiyon çalışması için İyilik İçin Sanat Derneği’ni seçti. Türkiye’den bir dernekle ilk kez Türk Modern ve Çağdaş koleksiyonu geliştiren gerçekleştirilen işbirliği çerçevesinde The Met, İyilik İçin Sanat-Magnum Opus Derneği’nin maddi desteği ile Türk Modern ve Çağdaş sanatçıların eserlerinden seçtikleri ile Daimi Özel Koleksiyonu’nu (Permanent Collection) oluşturacak. Koleksiyon, ilerleyen zamanda sergi ve başka proje yapa bilmek amacıyla müzenin koleksiyonuna girecek.