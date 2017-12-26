İyilik meleklerinden minik Elif'e tekerlekli sandalye

İzmir Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılan “İyilik Gönüllüleri” projesi, omuriliğindeki problemle dünyaya gelen bedensel engelli 6 yaşındaki minik Elif Yılmaz’a hayat dayanağı oldu. Tire Dört Eylül İlkokulunda yürütülen proje kapsamında öğrenciler, rehber öğretmenleri Gökhan Karmış’a engelli bir çocuğa tekerlekli sandalye hediye etmek istediklerini söyledi. Bunun üzerine Tire Engelliler Derneği ile iletişime geçilerek ailesi hayvancılıkla uğraşan Eğridere İlkokulu anasınıfı öğrencisi minik Elif’e ulaşıldı. Okula annesinin kucağında gidip gelen minik Elif, “iyilik meleği” öğrencilerin hediyesiyle tekerlekli sandalyesine kavuştu. Elif’in ailesi, çocuklarının okulu çok sevdiğini, bu sayede okula gelip gitmesinin çok daha kolay olacağını belirterek mutluluklarını dile getirdi. İki kez ameliyat olan ve tedavisi halen süren Elif ise “Tekerlekli sandalyeyle istediğimde dışarı çıkabileceğim. Köyde gezebileceğim, hatta sizi ziyarete geleceğim” dedi.

Ceren Atmaca