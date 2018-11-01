İYYÜ 2018-2019 akademik yıl açılışını gerçekleştirdi

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 2018-2018 Akademik Yıl Açılışı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Şükrü Karatepe, Yalova Valisi Muammer Erol, Merkez Valileri, Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Azmi Ofluoğlu, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu,Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin, akademisyenler ve öğrencilerin katılımı ile gerçekleştirildi. Üniversitenin konferans salonunda gerçekleştirilen törenin açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, “Sevgili hocalar, buradaki her gencin içinde bir cevher var. Bunu çekip çıkaracak olan sizlersiniz” dedi.

“Üniversite olmak bir sorumluluktur”

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, “Üniversite olmak iddia ve sabır işidir, değerlerle hemhal olmaktır. Bu bilinçle yeni akademik yılımızda koyduğumuz ana hedefe yaklaşma konusunda bir adım daha attığımız kanaatindeyiz. Yeni binamız, yeni laboratuvarlarımız, aramıza bu yıl katılan çok değerli hocalarımız ve bizi tercih etmiş olan sevgili öğrencilerimiz ile yeni akademik yılımız başlamış bulunmaktır. Bu hiç kuşkusuz uzun bir yolculuk olacaktır. Bunun yanı sıra üniversite olmak bir sorumluluktur. Her birimizin ülkemize, dünyaya karşı sorumlulukları vardır. Üniversiteler değer merkezleridir. Üniversitemizin de yegâne hedefi bu değerleri, sorumlulukları yerine getirmektir” dedi.

“En önemli beslenme aracı okumaktır”

Konuşmasında öğrencilere de seslenen Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, “Ailemize katılan sevgili gençler, sizlere hoş geldiniz diyorum. Açılış töreni vesilesiyle bilmezi istediğim bir kaç şeyin altını çizmek isterim. İki şey bir araya geldiğinde bilgi akışı başlar. Bu öğrenci ve hocadır. Hoca ve öğrenci arasındaki alışverişin kalitesi çok önemlidir. Sizler özverili hocalarınızla, talep eden yanınızla o alışverişin kalitesini arttırarak, diplomanızın değeri arttıracaksınız. Bu nedenle daha çok isteyen ve araştıran olun. Nitekim hocalarınız isteklerinizi karşılamayı kendilerine görev saymıştır. Bizler hocalarınız olarak sizlere bilgiye nasıl ulaşacağınız konusunda bir yol çizeriz. Ancak önemli olan bilginin bilince ulaşmasıdır. Bu konuda en önemli beslenme aracı okumamaktır” diye konuştu.

“Felsefenin temel kavramı adalettir”

“Adalet Kavramı” başlığında yeni akademik yılın ilk dersini veren Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Şükrü Karatepe, konuşmasında felsefenin temel kavramının adalet olduğunu vurgulayarak, "Klasik kültürde adalet zulmün karşılığı olarak değerlendirilir. Romalılar ilk hukuk sistemini kuran ülkedir. En büyük mirasları hukuktur. Onlarda adaletli olmak, şerefli olmak anlamına geliyor. İslam hukukunda da adaletli davranmak tavsiye ediliyor. Müslüman yöneticiler de hep bunun üzerinde duruyor ”dedi.

“Adalet hakkını vermektir”

Adalet kavramının ‘hakkını vermek' olduğunu vurgulayan Karatepe, “Güçlüyü değil haklı olanı tutmak adalettir. Bu devlet ilişkilerinde de üzerinde durulan konudur. Çünkü güçlüye karşı karar vermek zordur. Dolayısıyla bu çok değer verilen bir kriterdir ve adaletin kıymetli ölçülerinden biridir” diyerek sözlerine şöyle devam etti:

“Toplumun değerleriyle çatışan hukuk sistemi adaleti sağlayamaz. Hukuk sistemi vatandaşın vicdanına hitap etmelidir. Bürokratik ve totaliter toplumların birinci derecedeki sıkıntısı yasakçı hukuktur. Hukuk sisteminin toplumun önünü tıkamaması gerekmektedir. Adaletin sağlık gibi olduğu söylenir. Sağlıklı olduğumuzda kendimizi hiç dinlemeyiz ama en ufak bir ağrıda hemen oraya bakarız. Adalet sağlıklı olmaktır ama sağlıklı olunca bunun kıymetini bilmeyiz. Tıp hastalıklara nasıl çare bulmaya çalışıyorsa, adalet sistemi de adaletsizliklere çare bulmaya çalışıyor.”

Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Şükrü Karatepe'ye İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Azmi Ofluoğlu ve Rektör Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu tarafından hediye takdim edildi.