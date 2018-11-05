“İz bırakan nesiller yetiştireceğiz”

2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı açılışını gerçekleştirilen Arev Okulları, öğrenci yurdu ve Külliyesi eğitime bakış açısını değiştirerek, iz bırakan nesiller yetiştirmeyi hedefliyor. Arev Vakfı çalışmaları kapsamında hayata geçirilen Arev Okullarının açılışı, Arev Öğrenci Yurdu ve Arev Külliyesi'nin temel atma töreni; Ak Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, Beylikdüzü Kaymakamı Mehmet Okur, AREV Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Orakçı ve Dünya Erdemli Sanayici ve İş Adamları Derneği (DERSİAD) Genel Başkanı Mustafa Çınar'ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

“Bilimde, sanatta ve sporda iz bırakan nesiller için çalışıyoruz”

Çocuklarımız bizim geleceğimiz diyerek konuşmasına başlayan ve öğrencilerine seslenen Arev Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Orakçı, “Öğrencilerimize her zaman hayalleriniz olsun, umutlarınız olsun, geleceğe dair kurmuş olduğunuz projeleriniz olsun, iğne ile kuyu kazar gibi emek verdiğiniz izleriniz olsun diyoruz. Hayatta bol bol okursanız, aileniz, öğretmenleriniz ve sosyal çevreniz tarafından size verilen görevlerin hazmını iyi yaparsanız oradan kazanmış olduğunuz beceriler ve bilgiler ile hem kendi geleceğinize hem de ülkemize iz bırakan bir nesil olursunuz. Biz; bilimde, sanatta ve sporda iz bırakan bir nesil için çalışıyoruz” dedi. Beylikdüzü'nde 150'ye yakın okul ve 70 bine yakın öğrenci olduğunu belirten Orakçı, “Özellikle dil ve kelamı birleştiren, insanların fikir dünyasını geliştiren kompozisyon branşında 1'nci bizim okulumuzdan çıktı çok keyif aldık. Arev Okulları'mızın çatısı Arev Vakfı'dır. Arev Vakfı'nı 2011 yılında kurduk. Erzurum'da ilkokul ve ortaokul yaptık. Yaptığımız bu okulları Milli Eğitim Bakanlığı'na bağışladık. Oklularımız şuanda mezunlar vermeye başladı. Ardından öğrenci yurdu inşaatına başladık ve bugün külliyemizin inşaatına start veriyoruz. Öğrenci yurdu, Vakıf Hizmet Merkezi, Taziye Evi ve Camii olmak üzere bir külliye inşaatına başlıyoruz. Vakıf çatısı altında on binlerce insana bilgisayardan İngilizce'ye, Arapça'dan hat sanatlarına, porselen boyamadan çiniye kadar onlarca branşta ders verdik. Bu da vakfımızın bölgemize ve ülkemize kattığı bir değer. Arev çatısı altında idealimiz inşallah Arev Üniversitesi'ni kurmaktır ve bunun için de çalışıyoruz. İnanıyoruz ki halkımızın teveccühü, çocuklarımızın ve velilerimizin memnuniyet duygusu bize bu ortamı sağlayacaktır” diyerek cümlelerini sonlandırdı.



Vehbi Orakçı Kimdir ?

Vehbi Orakçı, 1970 yılında Erzurum'un Horasan İlçesinde dünyaya geldi. Başta toplumun dezavantajlı grupları olmak üzere yediden yetmişe her kesime hizmet etmeyi şiar edinen Orakçı gerçekleştirdiği başarılı projeler ile birlikte daha fazla insana faydalı olabilmek için 2004 - 2009 yıllarında Beylikdüzü Kurucu Belediye Başkanlığı görevini üstlendi. Vehbi Orakçı, 2011 yılında toplumun tüm katmanlarına hitap eden bir sorumluluk bilinciyle kurulan AREV Vakfı'nın kurucu yönetim kurulu başkanlığında bulunuyor. Halen Marmara Yapı Yönetim Kurulu Başkanı olan Orakçı evli ve üç çocuk babasıdır.

DUHA ŞEKEROĞLU - UĞUR GÜLBOY