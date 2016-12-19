Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » İz kalmasın diye aracını streç film ile sarıyor

İz kalmasın diye aracını streç film ile sarıyor

Eskişehir'de yaşayan Kerem Doğan isimli vatandaş, iz kalmaması için otomobilini her park ettiğinde streç film ile sarıyor.

İz kalmasın diye aracını streç film ile sarıyor

19 Aralık 2016 12:05

Kerem Doğan, tozlanmış otomobilinin üzerine "Beni yıka" gibi yazıların yazılması üzerine kendine özgü bir çözüm buldu. Bu şekilde yazılan yazıların otomobil boyasına zarar verdiğini söyleyen Kerem Doğan, streç film çözümünü bu zararın önüne geçmek için kullandığını anlattı. Otomobili streç film ile sarılı olarak gören vatandaşların verdiği tepkilere değinen Doğan, sosyal medyada da aracının büyük ilgi gördüğünü de aktardı.

"İster istemez vernik üzerinde ufak tefek çizikler oluşuyordu"
Otomobilini streç ile koruduğunu anlatan Kerem Doğan, vernik üzerinde kalan izlerin hoş görünmediğini söyledi. Doğan, "Şimdi aracımız 1983 model. Aracı 4 yıl ben kullanıyorum. Bu evreye gelmesinin sebebi de benim. 3 yılda bu hale getirebildim. İlerleyen süreçlerde de toparlamaya devam edeceğim. Yaşdığım olayda ise aracım uzun süre otoparkta kalmıştı. Bu süreçte üzerine bir takım yazılar yazıldı. Benim bilinen adımla 'Kırkır' ve 'Beni yıka' tarzında yazılıyordu. Bu yazıların yazılmasından kaynaklı olarak ben de böyle bir çözüm ürettim. Bu şekilde aracı korumaya çalışıyorum. Aracın üzerine düşen toz parçacıkları boya yüzeyindeki yani vernik yüzeyinin katmanını çiziyor. Çizdiği zamanda da geri dönüşümü olmayan şeyler değiller, ama ister istemez vernik üzerinde ufak tefek çizikler oluştuğu zaman, bu işle uğraştığım için bunlar gözüme batıyor. Bu sebeple de yapılmasını istemediğim bir olay. Kimse kimseye yapmasın. Mümkünse araç kirliyken, üzerine yazı yazma ve elleme gibi durum olmasın" dedi.

"Arabayı da çizmeyecek bir madde"
Branda kullanmaktansa streç filmin daha mantıklı olduğunu aktaran Doğan, "Normal araç brandaları üzerinde mifyonlu bir kısım var. Aracı kapattığınız zaman, otopark bölgelerinde problem yaşıyorsunuz. Branda kullanımının yerine, aracım hem şeffaf görünümü için hem de arabanın açık şekilde kalması için kafamda böyle bir çözüm ürettim. Streç hem ucuz olacak, hem de kullanıp atımı kolay olacak ve arabayı da çizmeyecek bir madde. Araç temizken yapılması gereken bir şey. Temizken kapatıyorum ve aynı şekilde geri açtığımda temiz bir şekilde teslim alıyorum. Bu yüzden bunu kullandım" şeklinde konuştu.

"Tepkiler komik"
Vatandaşların verdiği tepkilere de değinen Doğan, konuşmasını şu şekilde tamamladı;
"Tepki olarak, ilk görenler fotoğraflarını çekip sosyal medyada paylaşmaya başladılar. Otomobil gruplarında aracımı yayınladılar. Tepkiler komik. Kimine göre ilginç gelen kimine kolay ve güzel bir yöntem olarak geldi. Kimisi 'Aaa manyağa bak' şeklinde tepkiler de verdi. Ortalama olarak aracı temizledikten sonra yaklaşık 10 dakikamı almaz bu iş. Kolay bir şey." 

Mehmet Sıddık Yeşilırmak - Selim Kuşcu

Etiketler: iz, otomobil


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 9°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 6°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç