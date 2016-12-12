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İZBAN hattında feci kaza :1 Ölü

İzmir’de Menemen-Aliağa seferini yapan İzmir Banliyö Hattı (İZBAN) treni, Yeni Foça kavşağı mevkiinde tren rayları üzerinden bakım onarım yapan işçiye çarptı.

İZBAN hattında feci kaza :1 Ölü

12 Aralık 2016 08:35

Olay dün gece saatlerinde meydana geldi. Menemen -Aliağa seferini yapan tren, Hatundere -Biçerova istasyonu arası, Yeni Foça kavşağı mevkiinde demiryolunda hat bakım onarım biriminde çalışan işçi Ramazan Uğur’a (56) çarptı. Tren belli bir mesafede sonra durabilirken, olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri Ramazan Uğur’un hayatını kaybettiğini belirledi. Aliağa Jandarma ve olay yeri incele ekipleri kaza alanına gelerek incelemelerde bulundu. Bu arada, bir süre tren içinde bekleyen yolcular başka bir trene aktarılıp Aliağa istasyonuna gönderildi.

Savcının incelemesinin ardından Ramazan Uğur’un (56)cenazesi Aliağa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıld.

Etiketler: Menemen Aliağa seferi, Ramazan Uğur, tren kazası


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