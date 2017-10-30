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İZBAN treni boşaltıldı, yolcular tahliye edildi

İzmir’de, şehir içi ulaşımın yükünü çeken İZBAN treninde elektrik aksamından meydana gelen arıza nedeniyle tren durunca yolcular başka bir trene nakledildi.

İZBAN treni boşaltıldı, yolcular tahliye edildi

30 Ekim 2017 14:00

Edinilen bilgiye göre, İzmir kent merkezi ve ilçelerinde ulaşımı sağlayan İZBAN treni, Naldöken yakınlarında elektrik arızası nedeniyle durdu. Küçük çaplı dumanlar ve ardından ses çıkınca yolcular paniğe kapıldı. Her ihtimale karşı bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Seferler devam ediyor

Bu arada yolcular da kısa bir süre içerisinde trenden anonslarla tahliye edildi. Yolcular, daha sonra başka bir trene nakledilirken, sefer işleyişi kısa bir süre içerisinde normale döndü.
İZBAN yetkililerinden alınan bilgiye göre, elektrik aksamı nedeniyle bir arıza meydana geldiği ve herhangi bir patlamanın söz konusu olmadığı bildirildi. Yetkililer, bölgede seferlerin devam ettiğini de sözlerine ekledi. 

 

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